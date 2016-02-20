Деньги скоро будут разбрасывать с вертолетов

Основатель и управляющий инвестфонда Bridgewater Рэй Далио считает, что для стимулирования экономики Центробанкам вскоре придется прибегнуть к политике «вертолетных денег», то есть раздаче их напрямую домохозяйствам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В записке для своих клиентов, пишет РБК со ссылкой на Financial Times, Далио сказал, что такие меры, как снижение ключевой ставки, количественное смягчение и негативные процентные ставки, исчерпали себя. «Хотя количественное смягчение слегка увеличит стоимость активов, инвесторы все равно будут склонны к накоплению, кредиторы все равно останутся осторожными и осторожные заемщики все равно останутся таковыми, так что мы по-прежнему будем пытаться «впихнуть невпихиваемое», - написал он, имея в виду ситуацию, когда монетарная политика не приводит к росту потребительских расходов и инвестиций.

По мнению Далио, в итоге центральным банкам придется перейти к третьему этапу монетарной политики после сокращения ставок и количественного смягчения, который будет заключаться в прямом стимулировании расходов. Инвестор уточнил, что в этой фазе центробанки начнут напрямую финансировать госрасходы с помощью электронных денег и направлять деньги непосредственно домохозяйствам, что экономист Милтон Фридман назвал «раздачей денег с вертолета».

Далио отметил, что приведенный сценарий не является делом близкого будущего, а лишь его мыслями о том, какие шаги предпримут центральные банки. FT поясняет, что идея «вертолетных денег» периодически обсуждается экономистами, но отвергается политиками. При этом, добавляет издание, среди инвесторов и экономистов растет убежденность в том, что при ограниченной возможности центробанков ускорить экономический рост следует уделять больше внимания фискальной политике.

Выражение «вертолетные деньги» приписывается лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма и видному представителю Чикагской школы Милтону Фридману, который в своей работе 1969 года «Оптимальное количество денег» привел гипотетический пример стимулирования спроса путем разбрасывания денежных купюр с вертолета.

Смысл идеи Фридмана заключается в том, что самый простой способ увеличить инфляцию до целевых показателей и стимулировать экономическую активность это прямые трансферы домохозяйствам, которые, заметив увеличение количества денег в обращении, начнут тратить свободнее.

Рэй Далио занимает 29-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $15,6 млрд. В 2015 году Bloomberg включил его в число самых влиятельных людей мира, поместив на 18-е место, а Financial Times признала самым успешным управляющим хедж-фонда. Bridgewater является крупнейшим хедж-фондом в мире и управляет активами на $169 млрд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.