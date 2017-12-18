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Банкиры предупреждают клиентов о возможном крахе рубля из-за новых санкций

18 Декабря 2017, 09:25 | В мире

В феврале на рынке может повториться паника 2014 года

Bank of America Merrill Lynch, инвестподразделение крупнейшего в США Bank of America, допустил значительное падение российского рубля в 2018 году из-за расширения американских санкций против РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает Reuters, по мнению аналитиков, сценарий распространения санкций на российский госдолг на сегодня маловероятен. При этом в случае его реализации власти РФ смогут справиться с последствиями. При этом в материалах для своих клиентов банк пишет о том, что «давление может быть существенным и будет зависеть от масштабов введенных санкций».

Эксперты Bank of America предупреждают, что попытка полностью отрезать Россию от внешних рынков капитала может спровоцировать возобновление спроса на валюту, аналогичное всплеску в конце 2014 года.

В настоящее время власти США рассматривают возможность введения ограничений на покупку российских ОФЗ. Финансовые аналитики банка считают, что реализация данного сценария приведет к повышению доходности российских компаний на 100-150 базисных пунктов. На данный момент в ОФЗ находится около $37,2 млрд. Еще $14,5 млрд приходится на внешний суверенный долг РФ. Внешний долг российских компаний и банков, который оценивается в $450 млрд, тоже может оказаться под давлением, если суверенный долг попадет под санкции, отметили в Bank of America.

По мнению аналитиков, при введении американских санкций в 2018 году ситуация может повториться по сценарию 2014 года, когда ЦБ РФ сначала потратил миллиарды, пытаясь спасти российский рубль, одновременно резко повысив процентные ставки, однако в итоге отпустил национальную валюту в свободное плавание.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика 



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