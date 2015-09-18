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Китай скупает всё золото мира
На Лондонской бирже металлов катастрофически мало физического золота. По словам главы дальневосточного холдинга «Петропавловск» практически все золото выкуплено Китаем и Индией, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.
Питер Хамбро, глава крупнейшего металлургического и горнодобывающего холдинга России недавно дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о том, что Китай и Индия в огромных колличествах выкупают золото и на сегодняшний день уже практически не возможно на лондонском рынке найти реальное физическое золото.
«К нам регулярно идут запросы из России на поставку золота в Китай и Индию, так как физического металла нет ни у кого».
Так же руководитель «Петропавловска» выразил обеспокоенность тем, что возникший дефицит желтого металла, может спровоцировать волнения на мировых финансовых рынках.
«Я беспокоюсь о том, что на этом рынке бумажек поставят крест, люди просто скажут: «Извините, но мы ликвидируемся» - и все.»
По причине нехватки металла, Британия вынуждена увеличить объемы закупок золота в США для того, что бы отправить его в Китай.
Опасения Хамбро подтверждаются заявлениями руководства компании A-Мark, являющейся крупнейшим диллером драгоценных металлов мирового уровня. Руководство A-Мark сообщает, что прием заказов на большинство золотых монет, включая и канадский “Кленовый лист” приостановлен из-за серьезной нехватки металла.
Дополнительно ко всему этому, Financial Times недавно опубликовал статью, в которой говорится о том, что в Лондоне резко выросли ставки на “заем реального золота”. По мнению экспертов это связано с тем, что дилерам не хватает металла для поставки на золотоперерабатывающие заводы.
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