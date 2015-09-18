www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Китай скупает всё золото мира

18 Сентября 2015, 18:26 | В мире

На Лондонской бирже металлов катастрофически мало физического золота. По словам главы дальневосточного холдинга «Петропавловск» практически все золото выкуплено Китаем и Индией, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Питер Хамбро, глава крупнейшего металлургического и горнодобывающего холдинга России недавно дал интервью Bloomberg, в котором рассказал о том, что Китай и Индия в огромных колличествах выкупают золото и на сегодняшний день уже практически не возможно на лондонском рынке найти реальное физическое золото.

«К нам регулярно идут запросы из России на поставку золота в Китай и Индию, так как физического металла нет ни у кого».

Так же руководитель «Петропавловска» выразил обеспокоенность тем, что возникший дефицит желтого металла, может спровоцировать волнения на мировых финансовых рынках.

«Я беспокоюсь о том, что на этом рынке бумажек поставят крест, люди просто скажут: «Извините, но мы ликвидируемся» - и все.»

По причине нехватки металла, Британия вынуждена увеличить объемы закупок золота в США для того, что бы отправить его в Китай.

Опасения Хамбро подтверждаются заявлениями руководства компании A-Мark, являющейся крупнейшим диллером драгоценных металлов мирового уровня. Руководство A-Мark сообщает, что прием заказов на большинство золотых монет, включая и канадский “Кленовый лист” приостановлен из-за серьезной нехватки металла.

Дополнительно ко всему этому, Financial Times недавно опубликовал статью, в которой говорится о том, что в Лондоне резко выросли ставки на “заем реального золота”. По мнению экспертов это связано с тем, что дилерам не хватает металла для поставки на золотоперерабатывающие заводы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: лондонская биржа  Индия  золото  китай  a-мark 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru