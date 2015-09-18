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ФРС оставила процентную ставку без изменений
Федеральная резервная система США оставила без изменений базовую процентную ставку — на уровне 0-0,25 процента годовых. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз регулятора по итогам заседания Комитета по открытым рынкам.
ФРС констатировала, что рост экономики идет в умеренном темпе. Расходы домохозяйств и инвестиции бизнеса в основной капитал увеличивались незначительно, отмечалось дальнейшее улучшение ситуации в жилищном секторе.
Также продолжает улучшаться ситуация на рынке труда, безработица снижается. Уровень инфляции остается ниже прогнозируемых показателей ФРС, что частично обусловлено снижением цен на энергоносители и на неэнергетический импорт.
Комитет ожидает, что при соответствующей политике экономическая активность будет расти умеренными темпами. На фоне улучшения рынка труда показатель инфляции, как ожидается, постепенно увеличится в среднесрочной перспективе по направлению к целевому двухпроцентному уровню.
Как отметила глава ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции, к вопросу о возможности повышения ставки, исходя из макроэкономических показателей, Комитет может вернуться на своем очередном заседании в октябре, передает Associated Press.
Последние полтора года в Федрезерве идет дискуссия о повышении ставки. Для увеличения показателя необходимо соблюдение нескольких условий, среди которых стабильная ситуация на рынке труда, достижение целевого показателя по инфляции (2 процента, сейчас цены растут медленнее) и рост ВВП. По оценке экспертов, повышение ставки приведет к росту курса доллара.
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