От грянувшего дефолта россияне могут потерять до 3,5 млрд евро

Европейский союз согласился выделить Кипру антикризисную помощь в 10 млрд евро. Внеочередное заседание Еврогруппы по Кипру продолжалось 10 часов. В ответ на предоставление помощи Кипр согласился "постричь" депозиты в своих банках. С каждого депозита, размер которого превышает 100 000 евро, будет единовременно списано 9,9%. С депозитов, меньших этой суммы, возьмут 6,75%.

Кипрские власти уже приняли меры, чтобы владельцы депозитов не вывели свои средства при помощи электронных средств до того, как банки этой страны откроются во вторник, сообщает Financial Times со ссылкой на министра финансов Кипра Михалиса Сарриса. В понедельник, 18 марта, на Кипре нерабочий день - в стране отмечается первый день Великого поста, так называемый "Зеленый понедельник".

Саррис, которого цитирует FT, сказал, что он совсем не рад национализировать часть депозитов и не хотел бы быть тем министром финансов, который вынужден это сделать, однако необходимость защитить благосостояние всех киприотов, по его мнению, не оставила правительству выбора. "Принятые меры нетипичны для текущего кризиса, но вкладчики всегда страдают во время кризиса", - сказал Forbes старший аналитик по долговым инструментам "Уралсиб Кэпитал" Антон Табах. По его мнению, эта мера довольно гуманна, поскольку, например, держатели греческих облигаций потеряли больше - 47% вложений. Кроме того, деньги не просто забирают - в обмен вкладчики получат акции банков на изъятую у них сумму. "Акции, скорее всего, будут стоить мало, но такой обмен позволит сделать так, чтобы принятые меры не выглядели конфискацией", - считает Табах.

Киприоты называют случившееся не иначе как воровством, сказал Forbes предприниматель с Кипра Федор. "Нам в пятницу пришли деньги в оплату контракта, что же теперь - в понедельник их будет на 10% меньше?", - недоумевает он. По его словам, жители Кипра пытаются снять со счетов в банках все что можно, однако суммы, подлежащие изъятию, уже заморожены. "Я слышал, что один местный житель въехал на тракторе в отделение банка", - описывает он происходящее на острове.

Киприоты не держат много денег в банках, предпочитая наличные, основные вкладчики местных банков - иностранцы, среди которых много русских и британцев. Точная сумма депозитов российских граждан в банках Кипра неизвестна, однако ранее опрошенные Financial Times эксперты оценивали их в сумму от 8 до 35 млрд евро. Таким образом россияне могут потерять от 800 млн до 3,5 млрд евро.

Это не все российские деньги на Кипре. Международное рейтинговое агентство Moody's подсчитало, что российские корпорации держат на депозитах в кипрских банках $19 млрд, что составляет примерно 7% от всех корпоративных депозитов российских компаний. Еще $12 млрд приходится на депозиты российских банков (по состоянию на 1 сентября 2012 года).

Кипр рассчитывал получить от международных кредиторов 17 млрд евро, по расчетам Credit Suisse до 2016 года стране нужно 10 млрд евро на рекапитализацию банков и еще 6,5 млрд на покрытие дефицита бюджета. В соответствии с принятым решением 5,8 млрд евро страна получит за счет "стрижки" депозитов. Еще 1,4 млрд евро страна получит от приватизации. А в понедельник, 18 марта, министр финансов Кипра прилетает в Москву, чтобы договориться о новом кредите и участии российских инвесторов в рекапитализации кипрских банков. В обмен на это Россия требует раскрыть всех бенефициаров кипрских компаний российского происхождения. Большого смысла в последнем нет - Кипр может раскрыть только бенефициаров, зарегистрированных в его юрисдикции. А если акционер - компания с BVI (British Virgin Islands), раскрыть конечных бенефициаров Кипр уже не сможет.

Суверенный дефолт Кипра может причинить неприятности российским банкам, в том числе ВТБ, Сбербанку, "Номос-банку", "Альфа-банку" и "Газпромбанку", которые, согласно данным Moody's, активно кредитуют кипрские компании. К концу 2012 года объем таких кредитов составлял $30-40 млрд. В случае дефолта Кипра выплаты по этим кредитам могут быть заморожены.

Кроме "стрижки" депозитов под давлением кредиторов Кипр вынужден был поднять ставку налога на прибыль с 10% до 12,5%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.