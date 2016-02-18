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Юань готов свергнуть доллар с пьедестала
Согласно отчету международного экономического Института Брукингса, китайское правительство принимает меры по содействию международному использованию юаня, который снизит роль доллара в международной торговле, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Шаги, которые Китай предпринял в сторону интернационализации юаня набирают обороты, и он в настоящее время представляет собой пятую по значимости валюту платежа в мире.
«Китайский юань, едва видимый в финансовых потоках международной торговли ещё три года назад, по-видимому, чувствует себя отлично», говорит научный сотрудник Heritage Foundation Уильям Уилсон. «Китай является крупнейшей в мире торговой державой, и всё больше корпораций, особенно в Азии, начинают выставлять счета в юанях».
Поэтому есть опасения, что юань может заместить доллар как доминирующую мировую валюту. Как говорится в отчете Института Брукингса, по мере того, как юань становится всё более популярной международной валютой, он будет снижать роль доллара в международных торговых сделках.
«Всё это, вместе с мерами Китая по развитию собственной платёжной системы может снизить лидерство финансовых институтов США», продолжает доклад. «Это повлияет на способность Соединенных Штатов продолжать сохранять финансовое влияние, которое они имеют вследствие господства доллара в международных финансах».
Хотя в докладе и говорится, что важность доллара может снизиться, шанс того, что юань заменит доллар в качестве мировой доминирующей валюты остаётся низким. «У Китая отсутствует один ключевой ингредиент — доверие в мире», говорится в докладе. «Чтобы сделать свою валюту доминирующей, Китаю понадобится больше, чем просто экономическая и военная мощь; потребуется более широкий и вызывающий достаточное уважение набор общественных и государственных институтов».
Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Кевин Фриман говорит, что конечная цель Китая, это заменить США в качестве единственной сверхдержавы в мире. «Для меня нет никаких сомнений, что Китай нацелился на деамериканизацию мира и очень хотел бы заменить доллар как можно скорее».
«До тех пор пока Китай продолжает делать успехи в финансовом секторе и проводить другие рыночные реформы, вполне вероятно, что юань станет важной резервной валютой в течение следующего десятилетия, возможно, подорвав, но не заменив господство доллара», заключает отчет.
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Все и повсюду кричат доллар-доллар! Одним плохо, другим хорошо, третьим побоку. 2 беды в мире-нефть и доллар. Одно без другого жить не сможет. Давайте перейдем на ЗОЛОТО! В каждой стране по логике есть золотой запас, это нормально. Количество этого запаса, строго регламентировано и прописано в правилах, сколько можно и сколько нужно. Многие проблемы решаться сами собой в такой системе.