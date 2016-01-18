Нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent в начале торговой сессии 18 января опускалась ниже $28 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По данным на 02:25 мск, баррель нефти этой марки на торгах на бирже в Лондоне торговался на уровне $27,72, потеряв более полутора доллара по сравнению с завершением торговой сессии в пятницу.

Bloomberg отмечает, что нефть подешевела на фоне снятия санкций против Ирана и опасений роста переизбытка нефтяных запасов. «Дополнительные поставки нефти Ираном оказывают влияние на дальнейшее снижение цен, возможно, [цены снизятся] до $25 за баррель», — заявил агентству аналитик гонконгской Nomura Holdings Inc. Гордон Кван

По данным на 03:45 мск, баррель нефти марки Brent торгуется на уровне $28,20.

Накануне, 17 января, снятие санкций с Ирана обрушило индекс саудовской биржи. Главный индекс акций саудовской фондовой биржи Tadawul All-Share Index (TASI) на открытие торгов в воскресенье потерял почти 300 пунктов, по состоянию на 13:00 мск его значение составило 5400 (–7,5%) пунктов, хотя на закрытие торгов днем ранее значение индекса было 5838.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.