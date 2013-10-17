Эксперты: Возможный дефолт США не опустошит кошельки россиян

Бюджетный кризис в США — пока не повод избавляться от долларов ни для простых россиян, ни для ЦБ РФ, однако затягивание этой ситуации станет безусловным негативом для всех мировых рынков, считают аналитики, опрошенные "Праймом".

За два дня до "дедлайна" по повышению потолка госдолга демократы и республиканцы в Конгрессе США все еще не пришли к компромиссу, несмотря на оптимизм лидеров партий относительно хода переговоров. Тем временем агентство Fitch уже поставило рейтинг США на пересмотр с негативным прогнозом.

"У них есть серьезная мотивация, чтобы договориться, потому что это отразится на всей глобальной экономике, в том числе и на мировых финансовых центрах, и на развивающихся рынках", — полагает главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.

Сериал с непонятным концом

Минфин США может превысить потолок госдолга только с разрешения Конгресса. Нынешний лимит в 16,7 триллиона долларов был достигнут еще весной, и с тех пор Минфину приходится идти на "экстраординарные" меры, чтобы не превысить этот порог. Если до конца дня 17 октября (до утра 18 октября по московскому времени) Конгресс не даст санкции на новые заимствования, США грозит технический дефолт.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что власти США договорятся в последний момент, хотя договоренность, вероятно, будет лишь временной.

"Я думаю, что рано или поздно конгрессмены, безусловно, договорятся. Но пока этот сериал продолжается, пока еще не последняя серия. Дотянут до самого последнего момента и договорятся", — прогнозирует директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

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Однако, скорее всего, это будет опять временная договоренность, которая лишь отодвинет решение проблемы, полагает он. "Дальше будет больнее, когда придется все-таки решать эту проблему, когда невозможно будет уже поднимать потолок госдолга", — отмечает эксперт.

Возможно, решение будет временным, но это все же лучше, чем дефолт, констатирует главный аналитик по еврозоне Nordea Андерс Свенсен. "Наверное, речь будет идти о согласовании повышения потолка госдолга на несколько недель или месяцев. Однако к окончанию этого периода мы вновь можем увидеть историю, похожую на нынешнюю", — не исключает он.

Главный экономист Deutsche UFG Ярослав Лисоволик отмечает, что рынки пока достаточно спокойно реагируют на ситуацию в США, — все ждут, что договоренность будет достигнута в самый последний момент.

"Но тем не менее, мы видим, что тучи сгущаются. Уже есть тревожные сигналы со стороны рейтинговых агентств, и акции в США тоже начинают показывать все более и более негативную динамику. Поэтому в целом, наверное, можно говорить о том, что существует опасность, риски растут", — говорит Лисоволик.

Если правительство США все же не придет к согласованному решению, это станет очень плохим сигналом для рынков. "Будет большой негативный сюрприз, естественно, что приведет к обвалу фондовых рынков по всему миру, это коснется и России. На этом фоне усилится отток капитала, и рубль будет ослабевать", — рисует мрачную гипотетическую картину Девятов.



Со своей стороны, глава Минфина РФ Антон Силуанов не ждет никаких драматических последствий для экономики РФ от возможного дефолта США. "У нас нет таких коротких бумаг, для нас не будет никаких последствий в случае, если случится этот, как вы говорите, дефолт. Но надеюсь, что все-таки стороны договорятся", — сказал он журналистам.



Для ЦБ — повод задуматься…



Несмотря на текущие проблемы, доллар все еще остается основной резервной валютой, а США — крупнейшей экономикой мира, поэтому спешно искать альтернативу американской валюте в резервах Банку России не следует, единодушны аналитики.



Валютная структура резервов РФ пока остается достаточно консервативной. По данным на начало текущего года, 46% валютных активов были номинированы в долларах США, 40,5% — в евро, около 9% — в британских фунтах, 3% — в канадских долларах и 2% — в австралийских долларах.



"Бросаться сейчас уже избавляться от доллара не стоит", — считает Николаев. Об этом можно будет задуматься, когда в перспективе после сворачивания программы количественного смягчения, направленной на стимулирование экономики США и повышения потолка госдолга, ВВП США может перестать расти, и Китай обгонит американскую экономику по эффективности.



"Это будет повод задуматься: может быть, действительно от долларов избавляться, но это не вопрос ближайших месяцев", — добавил эксперт.



Лисоволик также не видит острой необходимости именно сейчас пытаться резко снизить долю долларов в резервах РФ. Эта доля и так постепенно снижалась на фоне повышения доли евро и других валют.



"Тем более, что пока еще существенная доля резервов в мире остается в долларах, и в случае если Центральные банки начнут резко пытаться изменить валютную составляющую своих резервов, это может отрицательно сказаться на их стоимости из-за негативного воздействия на позицию доллара", — указал аналитик.



Дефолт также может привести к расширению кредитных спредов, что может негативно отразиться на кредитовании.



Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее в среду заявила, что влияние бюджетного кризиса США на золотовалютные резервы ЦБ будет минимальным. Она добавила, что Банк России пока не сокращает вложения в американские казначейские бумаги, однако в будущем намерен искать другие надежные инструменты инвестиций. "Все будет зависеть от нашей стратегии и развития ситуации", — отметила Юдаева.

…а для россиян — вспомнить народную мудрость



Экономисты не ожидают резких курсовых скачков из-за ситуации в США, однако напоминают народную мудрость: "не хранить все яйца в одной корзине", советуя россиянам инвестировать накопления в разные валюты.



"Для населения, я думаю, надо пытаться сформировать оптимальный валютный портфель, который должен быть достаточно устойчив по отношению к такого рода шокам", — сказал Лисоволик. Накопления, в структуре которых есть определенная доля и в долларах, и в евро, и в рублях менее уязвимы даже безотносительно к этому конкретному эпизоду, напомнил аналитик.



Доллар остается потенциально слабой валютой, т.к. власти США вряд ли пойдут на принятие жестких мер по ограничению бюджетных расходов и лимита госдолга, полагает, в свою очередь, Николаев. "Нам в данном случае важно, что такого резкого усиления доллара по отношению к рублю не будет", — пояснил он.



Небольшое укрепление доллара к рублю продолжится в ближайшие месяцы, но паники в российских обменниках не будет, уверен эксперт.



Даже если ситуация в США не разрешится в ближайшие два дня, то компромисс будет найден несколько позже, поэтому всплески на валютном рынке если и будут, то краткосрочные, прогнозирует Девятов. "Поэтому с точки зрения обывателей, я думаю, что все будет зависеть от конкретной ситуации. Может быть, стоит переждать и особенно не дергаться", — заметил эксперт.



"У ЦБ есть большой готовый набор инструментов по поддержанию ликвидности <…> У нас все еще есть валютный коридор, в рамках которого мы можем сдерживать колебания (рубля) <…> Мы готовы к этой ситуации", — заявила, со своей стороны, Юдаева.



Официальный курс Банка России на 16 октября составляет 32,2676 рубля за доллар и 43,7645 рубля за евро, пишет РИА "Новости".