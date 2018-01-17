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Биткоин, похоже, летит в пропасть
17 Января 2018, 16:00 | В мире
Только за сутки курс криптовалюты обрушился на 25%
Курс биткоина упал на более чем четверть за 24 часа, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Согласно информации портала, пишет деловая газета «Золотой Рог», по состоянию на 01.50 мск биткоин подешевел на 25,1% до уровня в 10,5 тысячи долларов впервые с 1 декабря 2017 года.
Биткоин - децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств. Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.
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