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Привлекательные особенности ECN cTrader от RoboForex
Брокер RoboForex один из немногих, кто предложил своим клиентам инновационную платформу cTrader. К тому же компания обеспечивает своим трейдерам полное информационное сопровождение и консультацию опытных специалистов.
Новый торговый терминал cTrader от компании RoboForex обладает массой преимуществ сравнительно с другими платформами, а главными ее характеристиками являются:
– широкий выбор платформ для работы: cTrader, cTrader Mobile, cTrader Web,
– возможность выставлять ордера внутри спреда,
– плавающие спреды от 0 пунктов,
– отсутствие реквот,
– поддержка счетов с разными базовыми валютами;
– нет минимального депозита,
– использование кредитного плеча до 1:200,
– сниженная комиссия за 1 миллион долларов с 30 до 20 долларов,
– возможность быстро переключаться между реальным и демо-счетом,
– комфортные условия для скальпинга и с использованием торговых роботов.
Как пишет «Биржевой лидер», важной информацией является то, что брокер RoboForex предоставил всем желающим возможность использовать весь потенциал cTrader с помощью различных мобильных устройств. Это возможно благодаря использованию портативной версии терминала cTrader, при помощи которой можно эффективно торговать в любое время суток практически с любой точки земного шара.
При помощи торговой платформы cTrader Mobile можно работать на ECN-счетах RoboForex посредством мобильного телефона. Платформа также оснащена теми же преимуществами, что имеются и в стационарной платформе, а именно мгновенной скоростью исполнения ордеров за счет системы STP, огромным торговым функционалом, широким выбором инструментов технического анализа, единым номером счета для всех платформ, простотой и удобством использования.
На сегодняшний день терминал cTrader Mobile поддерживается браузерами для Safari на iOS и Chrome на Android. Мобильный терминал не нуждается в дополнительной установке. Что того, чтобы приступить к торговле, необходимо лишь зайти со своего мобильного устройства по указанному на сайте компании RoboForex адресу.
Более детальную информацию обо всех возможностях, которыми обладает торговая платформа cTrader, о том, как ее использовать и о тех преимуществах, которые каждый сможет получить, работая в терминале на ECN-счетах, можно найти на сайте брокера RoboForex, зайдя в раздел «Торговая платформа cTrader». Там также каждый желающий найдет информацию о том, как успешно использовать терминал в реальной торговле на самых высоколиквидных рынках.
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