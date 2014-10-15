Банки Китая не хотят ссориться с Западом из-за России

Попавшим под санкции США и ЕС российским компаниям не удастся возместить потери от закрытия финансовых рынков Запада за счет займов от восточных партнеров, сообщает газета Financial Times (FT). Несмотря на заявления высшего политического руководства России об успехах в деле сотрудничества с Китаем, китайские банки не спешат предоставлять российским компаниям так необходимое им финансирование.

«Если вы ждете, что мы придем и сделаем все, что европейские и американские банки больше делать не могут, то вы будете разочарованы. Мы хотим развивать наш бизнес в России, но мы вынуждены учитывать и риски», – заявил изданию представитель российской «дочки» Банка Китая.

Топ-менеджер одной из энергетических компаний пояснил FT, что китайские банки пока очень неохотно предоставляют займы своим российским партнерам. А китайский юрист сообщил, что ему известно, как минимум, о двух случаях, когда крупный китайский банк прекратил переговоры о предоставлении российской компании займа, объяснив отказ требованиями правительства КНР, не желающего вступать в конфликт с властями США.

Бывший глава российского представительства Bank of America Merrill Lynch Бернард Сачер отметил, что одна из консультируемых им российских компаний уже после введения США и ЕС первого пакета антироссийских санкций столкнулась с нежеланием китайских партнеров форсировать переговоры.

«Трудно было даже просто договориться о встрече. Складывается впечатление, что китайцы опасаются возможных политических рисков и в то же время не слишком-то впечатлены возможными доходами, которые может принести им бизнес в России», – отметил Сачер.

Ранее руководитель отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов пояснил РБК, что на формирование тесных деловых связей между российскими и китайскими компаниями потребуется как минимум несколько лет.

«Пока эти тесные связи не сформируются, китайские деньги будут доставаться России в основном по межгосударственным соглашениям и крупным нефтегазовым контрактам. Для коммерческого сектора они еще много лет не смогут стать полноценной заменой европейских источников финансирования», – пояснил эксперт.

На прошлой неделе вовремя IV Петербургского международного газового форума первый заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что уже в конце 2014 года – начале 2015 года концерн может привлечь первый кредит у китайских банков.

«У нас совершенно развязаны руки на азиатском рынке, и в ближайшие годы мы будем заниматься выстраиванием инфраструктуры в этом направлении. Я думаю, что в конце этого или начале следующего года мы можем сделать пилотную сделку с китайскими банками», – сказал Иванников.

ZRPRESS.RU, Владивосток.