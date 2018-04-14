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Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
Для его работы понадобится лишь мобильный телефон
Visa и MasterCard в ближайшее время намерены запустить сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту. Пользоваться им смогут клиенты разных банков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров, Visa и MasterСard создают сервисы, которые позволят переводить деньги между картами разных банков при помощи мобильного телефона.
Чтобы система заработала, телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты будут передаваться в специальное хранилище. Чтобы перевести деньги, необходимо ввести мобильный получателя, а номер карты проставится автоматически.
«Ведомости» отмечают, что в настоящее время по похожему принципу работает сервис «Сбербанк Онлайн», однако там переводы возможны между клиентами одного банка. В системе, которую предлагают Visa и MasterСard, деньги можно будет переводить между картами всех банков, подключенных к ней.
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