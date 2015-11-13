Официальный курс евро превысил 70 рублей

Банк России установил на пятницу, 13 ноября, официальный курс евро выше 70 рублей, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на пятницу установлен на отметке 70,3370 рубля за €1, официальный курс доллара вырос на 88 копеек — до 65,4541 рубля за $1. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

10 ноября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что не видит оснований для «каких-то девальвационных ожиданий или потрясений» курса рубля. «Сейчас мы видим, что ситуация с текущим счетом довольно устойчивая, по капитальному счету улучшается», — пояснил он.

На следующий день первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин объяснил «суевериями» утверждения о том, что декабрь — неблагоприятный для курса рубля месяц. «Пока мы не видим причин (для резкой волатильности). У нас просто в стране все время кто-то говорит, что вот август — несчастливый месяц, кто-то — сентябрь, а кто-то — декабрь... Это, по-моему, суеверия. Сезонность имеет место для цен на плодоовощную продукцию, к сожалению, это точно доказано», — сказал Тулин (цитата по агентству Reuters).

В свою очередь аналитики банка HSBC предрекли ослабление рубля к концу года. Согласно их прогнозу, к концу года курс доллара вырастет до 72 рублей за $1.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.