Австралийская экономика тоже страдает от "войн"

Австралия находится в большой зависимости от США и Китая, период благоденствия заканчивается и там, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

США выступают военным партнером и крупнейшим инвестором Австралии, а КНР остается ключевым рынком сбыта и торговым партнером. На момент этого интервью австралийский доллар уступил американской валюте 0,17%: за один австралийский доллар можно получить 0,7763 американского доллара. О том, как себя чувствует австралийская экономика, рассказывает председатель НП «Лига финансовых институтов» Александра ИВАШКИНА (Владивосток), посетившего в составе международной делегации Зеленый континент.

- Думаю, в этом году у Австралии есть шанс поставить неформальный мировой рекорд продолжительности непрерывного экономического роста. Прежний «рекорд» принадлежал Нидерландам, экономика которой не испытывала технической рецессии в течение 103 кварталов (в период с 1982 по 2008 год), если не считать мини-рецессии в 2003-м, когда у голландцев в один из кварталов ВВП опустился на 0,01 %. До голландцев этот своеобразный рекорд ВВП принадлежал Японии. Так вот, последний экономический спад в Австралии наблюдался ещё когда СССР прекратил свое существование в 1991 году. С того времени страна добивалась «поквартального» непрерывного экономического роста в течение без малого 27 лет!

Пару раз, в период азиатского кризиса и краха дот-комов (англ.dot-com «точка ком» - домен верхнего уровня *.com и у экономистов несет негативную коннотацию, которая обозначает непродуманную, неэффективную и незрелую модель бизнеса) на рубеже веков, а также во время глобальной рецессии 2008-2009 годов, ВВП Австралии оказывался в отрицательной зоне, но не более 1 % и лишь на один квартал, что не засчитывается как рецессия. По официальным итогам 4 квартала 2017 года рост ВВП Австралии в годовом исчислении составил 2,4%, что в принципе является средним значением за последние три года и является довольно значительным ростом даже среди развитых стран мира. Центральный Банк Австралии прогнозирует рост ВВП на 3% в течение года до июня 2018 года. Поэтому в любом случае достижение австралийцев сейчас (даже уже по итогам первого квартала 2018 года) это явление, выдающееся для мировой экономики и по своему оно уникально на фоне потрясений, пережитых большинством развитых стран в начале XXI века.

Если три квартальные статистики ВВП 2018 года подтвердят положительную динамику, то это хороший повод взять лучшие наработки этой страны с тем, чтобы распространить ее опыт. Поверьте, это редкое событие еще предстоит изучать многим правительственным чиновникам других стран. И России в том числе.

- Вероятно, австралийцев сильно удивило бы, если бы кто-то рассказал им о такой перспективе в начале 90-х годов. В то время, будущее австралийской экономики безоблачным не выглядело...

- Вы правы - проблемы Австралии на рубеже 80- 90-х годов были общими для большинства развитых стран. Тогда, если помните, экономический рост практически всех крупных экономик замедлялся, а в Австралии добавлялись местные, характерные только для этой страны, особенности и свойства. Тогдашняя экономика Австралии вызывала весьма тревожные ожидания. Автор сингапурского экономического чуда г-н Ли Куан Ю (англ. Lee Kuan Yew, кант. трад. 李光耀), в те времена как-то даже не совсем корректно предупредил Зеленый континент, что мол Австралия может стать «белым мусором Азии» («poor white trash»), считая ее экономику безнадежной. Эти слова (как позже писали австралийские газеты) серьезно «ужалили» кабинет министров Австралии, что во многом подстегнуло их стремление к экономическим преобразованиям! Именно в тот период было подписано историческое соглашение между правительством лейбористов и австралийскими профсоюзами (ACTU), которое обеспечивало рост заработной платы в обмен на сдержанный рост цен. К слову сказать, позже г-н Ли признал, что он, возможно, был немного суров с комментарием о «мусоре». И мол «...эти слова были сказаны в разгар спора, который, возможно, в то время был оправданным, но Вы (ред.- австралийцы) изменились.. » - сказал позже «дерзкий на язык» г-н Ли, когда посещал Австралию в 2007 году и убеждался в эффективности ее экономики, что называется «на месте». А может, действительно, та фраза г-на Ли явилась для австралийцев стимулом, позволившим взрастить свою уникальную самодостаточную экономику?

- Господин Ли отзывался также и о России...

- Хотя темой нашего разговора остается всё-таки Австралия, позволю себе дословно привести перевод одного абзаца знаменитого шедевра г-на Ли Куан Ю «Сингапурские истории» («The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew») - «..любой, кто считает, что с русскими покончено как с великой нацией, должен вспомнить об их ученых, работавших в космической и атомной области, шахматных гроссмейстерах, олимпийских чемпионах, которых они воспитали, несмотря на весь ущерб, причиненный стране системой централизованного планирования...в отличие от коммунистической системы, русские -не те люди, которых можно выбросить на свалку истории... » Особенно впечатляют его слова в нынешних «санкционных» условиях. Не правда ли?

- Существует ли что-то общее между экономиками России и Австралии?

- По площади Австралия примерно в два раза меньше России, а численность населения составляет около одной шестой от российской. Вместе с тем, объемы ВВП наших стран сейчас примерно одинаковы. На мой взгляд, экономика «той» Австралии 90-х чем-то очень была похожа на экономику современной России и была она (как и наша сейчас) преимущественно сырьевой, поставляя своим торговым партнерам золото, железо, продукты питания и другую продукцию первичных индустрий.

- Австралия переориентировала свою экономику на менее ресурсоемкую?

- Страна, которая справилась с двумя серьезными мировыми кризисами, всегда имеет больше шансов на успех, чем те, которые «пороха не нюхали». Однако, если экономика страны не диверсифицирована, то в силу объективных экономических законов, такая страна страдает самой первой в любой сколько-нибудь серьезный экономический кризис. Этот урок очень хорошо усвоен австралийским правительством. Поэтому,как уверяли меня австралийские чиновники , они буквально сражаются за каждую долю процента роста ВВП и им удалось наконец справится с «сырьевым проклятием».

По статистическим данным, сегодня экономика Австралии базируется в основном на сфере услуг, формирующей около 70% ВВП! Оставшиеся 30% занимают сельскохозяйственная продукция (пшеница, шерсть, говядина, молоко), обрабатывающая промышленность, горнодобывающая отрасль (золото, железная руда, уголь и сжиженный природный газ) и сектор недвижимости И вот что самое удивительное - наиболее перспективной статьей дохода для страны стал экспорт образования. Стоимость обучения в местных университетах (их около 40 на 25 млн. население страны) на 30–40% ниже, чем в США или Европе. Наверное, поэтому доходы от «продажи» образования в ВВП страны превышают порой доходы от туризма! На мой взгляд, это просто великолепный пример того, как государство может эффективно зарабатывать на своих интеллектуальных ресурсах, которые, в отличие от полезных ископаемых, нефти и газа, являются в полном смысле слова возобновляемыми! Сегодня Австралия замыкает пятерку стран с самым большим количеством иностранных студентов, из которых половину составляют выходцы из Китая и Индии. Самыми популярными студенческими городами на Зеленом Континенте стали Сидней, Мельбурн, Брисбен, Канберра и Аделаида.

-У австралийцев нет причин беспокоиться о будущем?

- Период благоденствия может закончиться, если не применять никаких экономических мер. Та же рекордно низкая австралийская инфляция в 1,5% может привести к понижению базовой ставки. Перед финансово-экономическими властями той или иной страны всегда стоит дилемма: что выбрать- стабильный рост или стимуляцию инфляции, способствующую росту сальдо внешнеторгового оборота. Ведь с одной стороны сокращение «роста потребления» гражданами - это первый сигнал о недостаточном росте заработной платы (именно этот процесс мы видим сегодня в России), и поэтому власти той или иной страны всегда должны заранее предусматривать такой сценарий и соответственно применять экономические меры. С другой стороны, данный процесс может показаться пугающим, но без роста цен на продукцию или услугу предприятия на территории страны не смогут увеличивать свои доходы. На фоне чего рост ВВП страны также будет замедляться, а при определенных условиях даже показывать негативное значение. Но вообще для Австралии, мои коллеги финансисты обозначают диапазон уровня инфляции, при котором идет стабильный рост их «специфичной» экономики в рамках 2-3%. Согласно последним данным, уровень инфляции в Австралии составляет 1,9%, при этом за последние три года лишь один раз достигал отметки 2,1%. Поэтому пока такая австралийская «дилемма» выдерживается в рамках допустимого.

-А какова налоговая система Австралии?

-Налоговая система Австралии пришла к сегодняшнему виду после изменений 2000 года, когда поменялась система косвенных налогов. До этого компании и частные лица сильно зависели от подоходных налогов. После 2000 года был введен специальный налог на добавленную стоимость -«GoodsandServiceTax». Австралийцы исправно платят налоги, здесь поразительно мало бизнесменов, которые уклоняются от налогообложения. На это обстоятельство влияет грамотно построенная и прозрачная система налогообложения, а также ответная честность правительства. Подоходный доход с физических лиц рассчитывается по прогрессивной шкале, начиная с минимальной ставки в 20%, взимаемых с доходов, которые превышают необлагаемый годовой доход в 5,4 тыс. AUD, и вплоть до максимальной ставки в 47% с дохода, превышающего 50 тыс. AUD.

- Главный торговый партнер Австралии - Китай - постепенно замедляет стремительный бег, переориентируясь с производственного сектора на развитие внутреннего спроса и сферы услуг. Как это может отразиться в будущем на инвестиции в экономику страны и ее развитие?

- Вообще-то Австралия - член APEC, G20, ОЭСР и ВТО. У Австралии также есть соглашения о свободной торговле с АСЕАН, Чили, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом, и США. Сейчас экономика Австралии является весьма привлекательной и надежной гаванью для иностранных инвестиций. Причиной такого благоприятного инвестклимата являются несколько важных факторов- рыночная ориентация правительства, здоровая экономика страны и корпоративное право. Около 30% акций австралийских компаний принадлежит иностранцам, а в частных торговых компаниях этот показатель достигает 40%. С начала 2018 года, как бы не случайно (?), в периодической печати, в дискуссиях и повестках различного рода мероприятий Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наравне с китайской инициативой «Шелкового Пояса и Пути" стал все чаще обозначаться термин «Индо-Тихоокеанский мегарегион» (ИТР). Все дело в том, что в ноябре 2017 года на полях Восточноазиатского саммит (ВАС- East Asia Summit) в столице Филиппин Маниле прошла рабочая встреча дипломатов США, Японии, Индии и Австралии. Концепция «Свободного и Открытого Индо-Тихоокеанского региона» именно после той встречи стала как-то особенно закрепляться в риторике экономистов СМИ («Free and Open Indo-Pacific» ).

Если судить по контент-анализу публикаций СМИ Азиатско-тихоокеанского региона «четверка» постепенно стала вовлекать своих торговых региональных партнеров- Таиланд, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Индонезию и др… Ну, а если принять во внимание, что термин «ИТР» получает день ото дня развитие, то следом начнет срабатывать экономическая логика перебалансировки торговых отношений. Для той же Австралии Китай может стать не единственной крупной торговой державой. Есть многие страны АТР, которые «торопят» Индию взять на себя роль, соответствующую ее демографическому и экономическому потенциалу. Поэтому - поживем и увидим.

-Что представляет собой финансовая структура Австралии?

- Штаты, образовавшие в 1901 Австралийский Союз, были не только самофинансируемыми, но и самоуправляемыми образованиями. Но по мере укрепления федерального правительства и расширения его участия в выработке и проведении государственной финансовой политики, федеральное правительство начало собирать налоги, которые ранее были прерогативой правительств штатов (земельный налог, похоронная пошлина, подоходный налог и т.п.), и конкурировать с штатами в области кредитования капитального строительства. Несмотря на федеральный принцип государственного устройства Австралии, благодаря которому штаты получили существенную финансовую самостоятельность, доминирующим фактором в системе государственных финансов Австралии сейчас, разумеется, является федеральное правительство. На практике бюджетный дисбаланс того или иного штата определяется федеральным центром, который возвращает штатам бюджетные средства в виде трансфертов (субсидий).

Правительство Союза выступает с предложениями по проекту бюджета на будущий год на ежегодной конференции премьеров штатов. Главы правительств штатов участвуют в этом, отчасти, ритуальном, а отчасти состязательном форуме, внося свои поправки и заключая с правительством особые соглашения. На разных этапах (периодах) центральное правительство рассматривается штатами быть может неоднозначно- то как щедрый, то как прижимистый кредитор, хотя надо признать, что степень щедрости правительства Союза неизменно зависит от общих установок его экономической стратегии. -Расскажите немного о банковской системе. -Австралийский доллар (AUD) выпускается Резервным Банком Австралии, который регулирует процентные ставки, осуществляет контроль за финансовой системой. Иностранные банки также присутствуют в стране. Четыре крупнейших австралийских банка (Национальный Банк Австралии, Союзный Банк Австралии, банковская корпорация Вестпак и Австралийская и Новозеландская банковская группа ) контролируют большую часть всех австралийских банковских активов. Слияние этих четырех крупных банков запрещено государством и т.о. обеспечивается конкурентоспособность банковского сектора в финансовой отрасли страны.

-А что Вы скажете о национальной валюте страны?

- Австралийский доллар (AUD) - валюта Австралийского союза и его территорий, включая Остров Рождества, Кокосовые острова (острова Килинг), и Остров Норфолк. Это также официальная валюта независимых Тихоокеанских Островных государств Кирибати, Науру и Тувалу. Как уже говорил выше нахождение страны на 27-м году экономического роста и стабильности является хорошим фундаментом для низкой волатильности австралийского доллара. AUD будет непосредственно отражать экономику страну и будет также прочен и стабилен. Прогноз пары AUD/USD на этот год ? В пределах 0,78-0,83. - А русская «экономическая дилемма»? - Как заявляет финансовое руководство нашей страны, снижение официальной инфляции в России до 3,5% будет достигнуто к концу 2018 года. Снижение инфляции в стране должно способствовать росту реальных доходов населения, а это в свою очередь скажется на потребительских расходах российских домохозяйств. Это универсальное для любой страны правило (экономическая аксиома) , благодаря которой «взводится» национальная экономика и начинается рост благосостояния граждан, иначе неминуемое обнищание потребителя. По официальной государственной статистике РФ (данные ЦБ РФ, Росстата и др.) сейчас пока идет снижение инфляции при одновременном снижении потребления. Быть может это временная и особая «специфика» русской экономики в этом временном интервале? Давайте подождем стратегию нового майского правительства России. А вдруг?!..