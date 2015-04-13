Эксперты службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США составили прогноз роста ВВП стран мира на период до 2030 года. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», результаты расчетов приведены в долларах США 2010 года.

США сохранят лидирующие позиции: по мнению экспертов, к 2030 году ВВП страны увеличится до $22,8 трлн с $16,8 трлн в 2015 году. Вплотную к США приблизится Китай — ожидается, что ВВП страны через 15 лет составит $22,2 трлн. Третье место отдали Индии ($6,6 трлн), далее следуют Япония ($6,4 трлн), Германия ($4,5 трлн). Россия замыкает первую десятку стран по размеру ВВП в 2030 году с прогнозируемым ВВП $2,6 трлн.

Эксперты считают, что падение российской экономики прекратится в 2017 году, а с 2018 года она будет расти с темпом не менее 3% ВВП в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.