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Токийская биржа открыла торги снижением снижением
12 Сентября 2016, 13:45 | В мире
Фондовые индексы Японии показывают отрицательную динамику после открытия торговой сессии 12 сентября. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", об этом свидетельствуют данные бирж.
Индекс Topix потерял 1,37%, опустившись до 1326,44 пункта по состоянию на 09:23 местного времени в Токио. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,17% — до 16 766,43 пункта.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 2,22% — до 966,74 пункта.
Как сообщают аналитики, инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг возможного повышения учетной ставки в США
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: акции фондовый рынок
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