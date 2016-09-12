Токийская биржа открыла торги снижением снижением

Фондовые индексы Японии показывают отрицательную динамику после открытия торговой сессии 12 сентября. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", об этом свидетельствуют данные бирж.

Индекс Topix потерял 1,37%, опустившись до 1326,44 пункта по состоянию на 09:23 местного времени в Токио. Индекс Nikkei 225 снизился на 1,17% — до 16 766,43 пункта.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 2,22% — до 966,74 пункта.

Как сообщают аналитики, инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг возможного повышения учетной ставки в США