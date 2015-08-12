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Кредитоспособность пользователя Facebook вычислят по "друзьям"

12 Августа 2015, 13:00 | В мире

Разработана система, которая теоретически позволит банкам определять платежеспособность клиента на основании его контактов в сети Facebook. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Slon.ru, соответствующий патент уже получила компания.

Как сообщается на сайте, механизм основан на "авторизированных узлах связи". При поступлении заявки на ссуду кредитор, получив доступ к этим узлам, сможет оценить кредитоспособность ближайшего круга контактов заявителя.

– Если средний кредитный рейтинг этих людей оказывается равен или выше допустимого, кредитор дает ход заявке на кредит. В противном случае заявка отклоняется, – говорится в описании технологии.

Американские эксперты пока не могут прийти к единому мнению насчёт того, будет ли эта система действительно когда-либо применена на практике и, если да, как она будет работать. Как минимум она противоречит американскому законодательству, которое настаивает на равном доступе к кредитам.

Известно также, что заявка на регистрацию патента была подана ещё в 2012 году. Двумя годами ранее Facebook купил его вместе с другими потенциальными патентами у социальной сети Friendster.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: социальные сети  facebook  кредит 



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