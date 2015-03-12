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В 2017 году евро будет стоить дешевле доллара
Евро может упасть до одного уровня с долларом уже в конце 2015 года, заявили аналитики Deutsche Bank, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Reuters. К 2017 году единая европейская валюта может подешеветь до $0,85.
Аналитики крупнейшего банка в Германии, второго в мире по величине валютного трейдера, в 2014 году прогнозировали падение курса евро относительно доллара, но были не столь пессимистичны в своих прогнозах: ранее предполагалось, что евро сравняется с долларом в 2016 году, а в 2017 упадет до уровня $0,95 за €1.
Эксперты Deutsche Bank предрекают сильный отток инвестиций из Европы в ближайшие два года.
11 марта курс евро обновил 12-летний минимум: за €1 на торгах давали $1,06.
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