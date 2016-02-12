Цены на золото бьют рекорды

Рублевые цены выросли еще больше. Грамм золота подскочил сразу на 6%, достигнув отметки 3200 руб. Новости, которые так повлияли на стоимость золота, пришли из США и Великобритании, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

У нынешнего скачка цен на желтый металл - несколько причин. Во-первых, крайне депрессивное впечатление на инвесторов произвело выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, пояснил "Российской газете" Алексей Вязовский, вице-президент "Золотого монетного дома".

Это выступление подтвердило, что у мировой экономики серьезные проблемы. Кризис, который идет из Китая, приводит падению фондовых рынков, дефляции, а также к новому этапу валютных войн. Совсем недавно Банк Японии вступил в схватку, пытаясь своими действиями удешевить йену. На подобные проблемы, инвесторы реагируют одним способом - покупкой золота.

Одновременно с выступлением госпожи Йеллен был опубликован отчет "Тренды спроса на золото" Всемирного совета по золоту (WGC), штаб-квартира которого находится в Лондоне. Из этого отчета выяснилось, что спрос на золото в четвертом квартале прошлого года вырос, а производство упало. Перед рынком замаячила угроза дефицита желтого металла, что и стало еще одним поводов для роста цен. "В результате, после пробития уровня 1200 долларов за унцию, котировки золота могут устремиться к отметке в 1300 долларов за унцию", - прогнозирует Вязовский.

Он добавляет, что в России добыча золота растет. Но доля нашей страны в мировой добыче не превышает 10 процентов. К тому же основная часть желтого металла остается внутри страны - больше половины покупает ЦБ в свои резервы. Так что рост добычи в России практически никак не скажется ни на мировом предложении, ни на мировом спросе, резюмирует эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.