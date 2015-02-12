Инвесторы ожидают подписания соглашения в Минске

Церемония подписания соглашения в Минске начнется в ближайшее время. После более чем 12 часов переговоров лидеры России, Франции, Германии и Украины, по всей видимости, достигли согласия по деэскалации украинского кризиса. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на аналитиков ФГ БКС.

По данным Reuters, подписание соглашения, состоящего из 12-13 пунктов, ожидается уже этим утром – затем документ будет направлен в контактную группу. Переговоры велись за закрытыми дверями, и детали пока не разглашались. Хотя прорыва не ожидалось, растут надежды на то, что будет представлено рабочее решение, особенно после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «переговоры идут лучше, чем супер».

Подписание соглашение окажет доминирующее позитивное влияние на рынки и, вероятно, позволит инвесторам проигнорировать сохранение проблем в Греции – переговоры по этому вопросу пока не принесли плодов, однако обсуждения будут возобновлены в понедельник. Кроме того, цены на нефть снизились, но стабилизировались выше $55 за баррель.

Слабая динамика в США, разнонаправленная – в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день без динамики (DJIA -0.04%, S&P 0.00%). Азиатские рынки акций торгуются разнонаправленно (Hang Seng +0.59%, Shanghai -0.15%, Nikkei +1.90%), фьючерсы на S&P снижаются (-0.10%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне около $55.08 за барр. – ниже уровня открытия и предыдущего дня.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-3.14% до $54.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 65.18, РТС (+0.78%) и ММВБ (+1.22%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.