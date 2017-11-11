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Биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой пирамиды 17 века
График динамики роста цены криптовалюты и луковицы тюльпана как будто сделаны под копирку
Существовало ли когда-либо что-то, что превосходило энтузиазм в отношении биткоина? Да, "тюльпаномания" в Нидерландах в середине XVII века, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Согласно графику Convoy Investments первая криптовалюта обошла уже все существовавшие пузыри. Впрочем, экономические последствия от вероятного краха биткоина будут отличаться от прочих пузырей.
Диди Тайхутту, 39-летний бизнесмен из Нидерландов, выставил на продажу свой дом и теперь вместе с женой и тремя детьми живет в кемпинге неподалеку от города Венло. Помимо недвижимости он распродает и все остальное имущество: автомобиль, мотоцикл, электробайк, вещи, одежду и даже детские игрушки. На вырученные деньги Тайхутту покупает биткоины и другие криптовалюты в надежде, что они сделают его богатым.
Аналогичным образом в XVII веке жители Нидерландов продавали свои дома, чтобы купить на них луковицы тюльпанов. Как тюльпаномания, так и все остальные биржевые пузыри с финансовыми пирамидами, заканчивали одинаково — убедительным крахом. На рубеже тысячелетий, когда акции IT-компаний дорожали сверх всякой меры, некоторые эксперты пытались было утверждать, будто "найдена новая парадигма", которая позволит пузырям не лопаться, однако крах доткомов 2001 г. разрушил все их надежды.
Нет оснований полагать, что пузырь биткоина станет первым прочным пузырем в истории. Реальная применимость биткоина относительно невелика: цифровую валюту становится все труднее тратить, пишет журналист CBCNews Дон Питтис. В рыночной экономике ценность денег зависит от двух факторов, одним из которых является использование в качестве хранилища ценностей. Если говорить об этом факторе, Питтис утверждает, что цифровая валюта успешно выполняет эту функцию. Однако, когда речь идет об использовании в качестве платежного средства и средства обмена, он считает, что здесь криптовалюта потерпела неудачу.
Ведущий экономист крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Пол Донован также недавно сравнил биткоин с печально известной "тюльпаноманией", произошедшей в Нидерландах в середине XVII века. Тогда цены на тюльпаны редких пестролепестных сортов достигли тысячи гульденов за луковицу в 1620-е гг., но вплоть до середины 1630-х гг. такие луковицы перепродавались в узком кругу цветоводов и состоятельных знатоков.
Летом 1636 г. в доходную фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты. За полгода ажиотажных торгов цены на луковицы редких сортов многократно выросли, а в ноябре 1636 г. начался спекулятивный рост цен и на простые, доступные сорта. В феврале 1637 г. перегретый рынок рухнул, начались многолетние тяжбы между продавцами и покупателями ничем не обеспеченных "тюльпановых" контрактов.
Несмотря на прямое сравнение биткоина с тюльпанной лихорадкой, Донован отмечает, что экономические последствия этих двух явлений, вероятно, будут различными. В письме к CNBC он написал, что идея неосуществления поставки продукта в то время казалось немыслимой, что, однако, не мешало людям собираться в тавернах и торговать луковицами тюльпанов. По мнению Донована, эти таверны напоминают современные биржи криптовалют.
Тем временем к преодолению отметки $1 тыс. приближается форк биткоина - Bitcoin Cash, который за последние 24 часа вырос более чем на 20%, составив на 10 ноября $818. Стремительный рост цены Bcash можно связать с целым рядом факторов, в том числе с последним заявлением основателя "Пиратской партии" Рика Фалквинге о том, что в связи с последними событиями он перенаправляет все имеющиеся в его распоряжении ресурсы на появившуюся в результате августовского хардфорка криптовалюту.
Также среди последних событий в экосистеме Bitcoin Cash следует выделить практический полный отказ Bitcoin.com Роджера Вера от майнинга оригинального биткоина и перенаправление мощностей на альтернативную цепь. На данный момент доля Bitcoin.com в общем хешрейте Bitcoin Cash составляет около 18%.
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