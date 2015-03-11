Рубль будет падать вслед за нефтью

Рубль сегодня ожидаемо снижается к доллару и евро. Основное давление на российскую валюту оказывает нефть, котировки которой провалились в район 58 долларов за баррель по сорту Brent.

Как сообщили газете «Золотой Рог» аналитики ФГ БКС, дополнительную поддержку американской валюте продолжают оказывать неожиданно хорошие данные с рынка труда страны, которые были опубликованы в прошедшую пятницу.

Напомним, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США выросло в феврале на 295 тыс. с 239 тыс. месяцем ранее, а уровень безработицы опустился до 5,5%.

Также негативным фактором для рубля являются крупные выплаты по внешним заимствованиям в марте российскими компаниями (более $15 млрд).

При этом режим работы ЦБ с экспортерами, который был введен еще в конце декабря, продолжает оказывать определенную поддержку российской валюте, как и объявленные на прошлой неделе подробности программы стимулирования от ЕЦБ.

Планируется, в частности, что в рамках программы ЕЦБ будет выкупать активы на сумму до 60 млрд. евро в месяц до конца сентября 2016 года или дольше, если того потребуют обстоятельства. Покупки будут осуществляться на вторичном рынке без возможности обращения к первичному рынку. Выкупу подлежат бумаги, имеющие кредитные рейтинги инвестиционного уровня.

Ближайшее сильное сопротивление по паре доллар/рубль находится на отметке 62, поддержка – 59,5.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.