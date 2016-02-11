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Торги на фондовых биржах АТР проходят в "красной зоне"
Индексы основных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона показывают отрицательную динамику. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 8:00 уменьшился на 3,95% и составил 18 526,03 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,7% и достиг 2 564. Южнокорейский KOSPI — в минусе на 2,79%, на уровне 1 864,26.
Биржи Китая и Японии 11 февраля не работают из-за официальных выходных.
«Биржи Гонконга и Сеула после продолжительных выходных открылись в отрицательной зоне. Инвесторы отыгрывают негативный тренд на мировом фондовом рынке с начала этой недели. Японская площадка, наоборот, закрылась на празднование Дня основания государства», — отмечает эксперт БКС Константин Карпов.
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