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Долги госкомпаний могут "утопить" российское правительство
Развивающиеся страны от Персидского залива до России могут столкнуться с новыми проблемами благодаря долгам своих государственных компаний — они могут «утопить» правительства стран и привести к снижению кредитных рейтингов как госкомпаний, так и самих государств. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Многие правительства рискуют быть вовлеченными в долговые ямы собственных государственных корпораций, что негативно отразится на бюджетах стран. Именно долговая нагрузка госкомпаний может «утопить» правительства стран и привести к дополнительным бюджетным рискам.
«Долги госкомпаний, которые кристаллизуются на правительство, пока не играли такой роли в присвоении суверенных рейтингов развивающихся стран. Это не значит, что эти долги не имеют значения, наоборот, они в конечном счете и отражаются в суверенных рейтингах», — отмечает глава подразделения суверенных рейтингов S&P во Франкфурте.
Агентство отмечает, что до 2020 года госкомпаниям развивающихся стран предстоит в общей сложности погасить около $180 млрд долга по облигациям. Более того, совокупный долг госкомпаний развивающихся стран до 2026 года оценивается агентством в $435 млрд. Причем Международный валютный фонд (МВФ) ранее уже предупреждал, что долги будут только расти в связи с обвалом мировых цен на нефть.
По оценкам S&P, на пять госкомпаний, включая российский «Газпром» и венесуэльскую Petroleos de Venezuela, приходится 25% от общей задолженности всех госкомпаний, которая оценивается в $783 млрд.
Ранее сообщалось, что финансовый омбудсмен России назвал «мусорный» рейтинг от Moody's справедливым.
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