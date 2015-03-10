Россиян с Visa и Mastercard переведут на китайскую систему CIPS

Китай может запустить свою международную платежную систему (CIPS) уже в сентябре — октябре 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Reuters.

Система сможет составить конкуренцию многим аналогичным существующим системам платежей, повысит уровень использования китайской валюты посредством осуществления платежей в юанях по всему миру при малых операционных издержках.

Система CIPS уже готова, и Китай выбрал 20 банков для проведения тестов: 13 китайских и 7 дочерних иностранных представительств. Запуск CIPS запланирован на сентябрь или октябрь 2015 года, в зависимости от результатов тестирования.

Официальные представители Народного банка Китая сообщения о запуске национальной платежной системы не прокомментировали.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.