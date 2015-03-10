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Россиян с Visa и Mastercard переведут на китайскую систему CIPS
10 Марта 2015, 09:00 | В мире
Китай может запустить свою международную платежную систему (CIPS) уже в сентябре — октябре 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Reuters.
Система сможет составить конкуренцию многим аналогичным существующим системам платежей, повысит уровень использования китайской валюты посредством осуществления платежей в юанях по всему миру при малых операционных издержках.
Система CIPS уже готова, и Китай выбрал 20 банков для проведения тестов: 13 китайских и 7 дочерних иностранных представительств. Запуск CIPS запланирован на сентябрь или октябрь 2015 года, в зависимости от результатов тестирования.
Официальные представители Народного банка Китая сообщения о запуске национальной платежной системы не прокомментировали.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: китай банк cips платежная система
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. . когда наша то система заработает. . . ?