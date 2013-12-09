Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В столице китайско-российской торговли разрешено свободное хождение рубля
С санкции Госсовета КНР пограничный с Россией город Суйфэньхэ пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, станет первой на территории Китая с момента образования КНР пробной площадкой реализации свободного хождения иностранной валюты на ровне с юанем (жэньминьби) - российского рубля, что позволит беспрепятственно осуществлять хранение денежных средств и снятие их со счета, оплату услуг и покупок непосредственно в рублях, сообщает агентство Синьхуа.
Как сообщило ответственное лицо городского отделения Народного банка Китая, новшество будет благоприятствовать превращению Суйфэньхэ в образцовую площадку для торгов валютной парой юань-рубль, а также нанесет удар по незаконным валютным операциям, выведет их из "подполья" в легальную сферу.
Суйфэньхэ называют "столицей китайско-российской торговли". Город является важнейшим каналом российско-китайского торгового оборота, и по мере быстрого развития пограничной торговли, также усиления потока российских туристов с каждым годом быстро росло и использование наличных рублей.
По мнению специалистов, нововведение будет способствовать началу формирования механизма обменного курса между юанем и российским рублем, создаст прочную базу для продвижения циркуляции юаня в соответствующих российских городах.
Новости тематики
Новости раздела
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Владельцы биткоинов подсчитывают убытки
- Стало известно, кто выиграл полмиллиарда долларов в лотерею
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
- Биткоину и другим криптовалютам пришел конец
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
Там уже давным-давно продают все и вся в рублях! Улыбнуло однако )))