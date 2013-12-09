В столице китайско-российской торговли разрешено свободное хождение рубля

С санкции Госсовета КНР пограничный с Россией город Суйфэньхэ пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, станет первой на территории Китая с момента образования КНР пробной площадкой реализации свободного хождения иностранной валюты на ровне с юанем (жэньминьби) - российского рубля, что позволит беспрепятственно осуществлять хранение денежных средств и снятие их со счета, оплату услуг и покупок непосредственно в рублях, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщило ответственное лицо городского отделения Народного банка Китая, новшество будет благоприятствовать превращению Суйфэньхэ в образцовую площадку для торгов валютной парой юань-рубль, а также нанесет удар по незаконным валютным операциям, выведет их из "подполья" в легальную сферу.

Суйфэньхэ называют "столицей китайско-российской торговли". Город является важнейшим каналом российско-китайского торгового оборота, и по мере быстрого развития пограничной торговли, также усиления потока российских туристов с каждым годом быстро росло и использование наличных рублей.

По мнению специалистов, нововведение будет способствовать началу формирования механизма обменного курса между юанем и российским рублем, создаст прочную базу для продвижения циркуляции юаня в соответствующих российских городах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.