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В столице китайско-российской торговли разрешено свободное хождение рубля

09 Декабря 2013, 11:30 | В мире

С санкции Госсовета КНР пограничный с Россией город Суйфэньхэ пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай, станет первой на территории Китая с момента образования КНР пробной площадкой реализации свободного хождения иностранной валюты на ровне с юанем (жэньминьби) - российского рубля, что позволит беспрепятственно осуществлять хранение денежных средств и снятие их со счета, оплату услуг и покупок непосредственно в рублях, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщило ответственное лицо городского отделения Народного банка Китая, новшество будет благоприятствовать превращению Суйфэньхэ в образцовую площадку для торгов валютной парой юань-рубль, а также нанесет удар по незаконным валютным операциям, выведет их из "подполья" в легальную сферу.

Суйфэньхэ называют "столицей китайско-российской торговли". Город является важнейшим каналом российско-китайского торгового оборота, и по мере быстрого развития пограничной торговли, также усиления потока российских туристов с каждым годом быстро росло и использование наличных рублей.

По мнению специалистов, нововведение будет способствовать началу формирования механизма обменного курса между юанем и российским рублем, создаст прочную базу для продвижения циркуляции юаня в соответствующих российских городах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: торговля  юань  валюта  международное сотрудничество  китай  рубль 






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Комментарии

  • Псевдоним12:24, 09.12.2013#

    Там уже давным-давно продают все и вся в рублях! Улыбнуло однако )))

  • Псевдоним12:34, 09.12.2013#

    В Суньке рублями раситываются уже лет 10 а они только проснулись

  • Псевдоним14:02, 09.12.2013#

    ужель не понятно, что теперь это узаконили.

  • Шухер14:17, 09.12.2013#

    Теперь следующий шаг - узаконить расчеты юанями на Спортивной.

  • Псевдоним16:27, 09.12.2013#

    Написано же ". . . создаст прочную базу для продвижения циркуляции юаня в соответствующих российских городах. "

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