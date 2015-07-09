Китайское чудо превратилось в обычный капитализм

В то время, как лидер КНР Си Цзипинь встречался со своими коллегами по БРИКС и ШОС на саммите в Уфе, на его родине происходили поистине драматические события. В среду, в первый день саммита индекс Шанхайской фондовой биржи при открытии торгов упал на 6,4%. Другой важнейший фондовый индекс КНР CSI300, включающий крупнейшие компании в Шанхае и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».

Обвал стал продолжением биржевого кризиса, поразившего китайскую экономику около месяца назад. Все это время котировки на китайских торговых площадках стремительно снижались. Как сообщает РБК, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, значение которого еще 8 июня 2015 года составляло 5132 пункта, упал примерно на треть, потеряв около 1,5 тыс. пунктов. Основной индекс Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой торгуются в основном акции госкомпаний, за тот же месяц упал примерно на 40% — с 3140 пунктов до менее чем 1900 пунктов.

Не удивительно, что в ответ на происходящее, китайским властям пришлось пойти на беспрецедентные и далеко не рыночные меры. Так, в среду ими был введен запрет на продажу акций госкомпаний на фондовых рынках. Решение было объяснено необходимостью погасить аномальные колебания на внутреннем рынке. В результате, подконтрольные центральным властям Китая госкомпании в ближайшее время не смогут продавать свои акции на биржах. О введении временного запрета объявил комитет Госсовета по контролю и управлению государственным имуществом. В сообщении комитета введение временного запрета объясняется заботой об обеспечении стабильности рынков капитала в период аномальных колебаний на внутреннем фондовом рынке.

Временный запрет на продажу на бирже акций распространяется на несколько десятков крупнейших корпораций КНР, среди которых авиастроительные, судостроительные, энергетические, телекоммуникационные, автомобильные, сталелитейные, химические, строительные, угледобывающие холдинги и предприятия из других отраслей.

Надо заметить, что нынешний обвал на фондовом рынке Китая является крупнейшим за последние два десятилетия. И это при том, что еще несколько месяцев назад он находился на пике своего роста.

Что касается причин происходящего, то они связаны, прежде всего, с резким сокращением маржинальной торговли, или покупки ценных бумаг в долг. Повальное увлечение китайцев биржевыми операциями уже привело к образованию на рынке "пузыря", грозящего лопнуть в любой момент. Вполне возможно, что время для этого пришло именно сегодня. Ценные бумаги компаний, котирующихся на фондовых биржах КНР, уже потеряли значительную часть своей стоимости. Общая сумма убытков составляет около $3 триллионов.

Напомним, что в прошлом году МВФ признал, что Китай обогнал США и стал первой экономикой в мире. Свой экономический успех Пекин пытался использовать для усиления политического веса в мире. В то же время, столь быстрый и резкий рост не мог не сопровождаться перегревом рынка, что, по всей видимости и привело к нынешней ситуации.

Что может означать, и чем грозит нынешний спад в Китае?

Скорее всего, он демонстрирует смену общего тренда развития экономики страны. Велика вероятность того, что период ее бурного роста подошел к концу, а на смену ему идет период спада.

Для Китая данный спад может сопровождаться массовыми банкротствами малых и средних предприятий, а так же снижением уровня жизни значительной части населения. Китайские власти предпримут максимум усилий, для того, чтобы этот спад не стал обвалом всего и вся, а проходил постепенно. Однако, это не меняет общей картины. Особенно, за пределами КНР.

Для внешнего мира китайские события ознаменуются ростом доллара и снижением цен на энергоносители. Серьезные потери, в связи с этим, может понести и Россия, продающая в Китай нефть и газ по далеко не самым высоким ценам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.