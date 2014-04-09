К 2015 году юань войдет в тройку самых активных торговых валют мира

Интернационализация китайского юаня ускорит темп в 2014 году, учитывая тот факт, что несколько важных шагов в этом направлении уже были сделаны, говорится в обзоре банка HSBC. Эволюция китайской валюты будет проходить в три этапа: сначала юань должен стать мировой торговой валютой, затем - инвестиционной валютой и, наконец, мировой резервной валютой, сообщает «Финмаркет».

Первый этап реализуется очень успешно. В конце прошлого года, по данным финансовой группы SWIFT, юань стал одной из 10 наиболее активно торгуемых валют, опередив 22 другие валюты за три года, что было отмечено SWIFT как «знаменательное достижение» юаня. Более того, по данным той же организации, в декабре 2013 года юань обогнал евро, став второй наиболее используемой мировой торговой валютой после доллара. Сейчас юань является одной из 10 наиболее часто используемых валют в мире для проведения расчетов. По итогам февраля 2014 года, китайская валюта заняла седьмую позицию, немного опередив швейцарский франк.

Роль юаня как инвестиционной валюты также растет. В частности, HSBC отмечает выпуск облигаций Народным банком Китая на сумму 2,5 млрд юаней. На сегодняшний день это крупнейшая оффшорная сделка в юанях, проведенная в Лондоне.

Также имеет место поток средств из Китая на глобальные рынки. Эта страна имеет значительный резерв накоплений, и по мере того, как происходит либерализация трансграничных потоков, некоторые держатели сбережений смогут использовать эту свободу с целью диверсификации. По оценкам Международного валютного фонда, стремительная либерализация может позволить увеличить чистый отток средств из Китая до $1,35 трлн, что составляет 15% от ВВП страны.

По мере того, как юань становится мировой валютой, создаются рынки инвестиционных продуктов в китайской валюте: акций, облигаций, биржевых инвестиционных фондов, краткосрочных финансовых инструментов. Главной задачей реформ, обозначенных в рамках Третьего пленума ЦК Компартии Китая в ноябре 2013 года, является ускорение процесса достижения конвертируемости юаня. Ожидается, что Шанхайская зона свободной торговли станет пробной площадкой для осуществления этих планов.

Китай заключил соглашения о валютном свопе как минимум с 20 центральными банками других стран. Вклады в юанях составляют около 12% от всех вкладов в банковской системе Гонконга (в 2008 году эта цифра составляла лишь 1%). На сегодняшний день существует четыре оффшорных центра китайской валюты: Гонконг, Сингапур, Лондон и Тайвань. На конец марта Народный банк Китая и Бундесбанк Германии также договорились о сотрудничестве при клиринге и расчетах по платежам в юанях, благодаря чему Франкфурт также получит свою долю на оффшорном рынке. Помимо этого, 31 марта Банк Англии и Народный банк Китая подписали соглашение о создании в британской столице расчетного центра по работе с юанем с целью усиления сотрудничества в сфере проведения международных расчетов и создания так называемого клирингового центра для проведения торговых сделок в юанях.

Юань, отмечает HSBC, добился значительного прогресса в 2014 году как на территории Китая, так и за его пределами. В связи с тем, что интернационализация юаня и финансовые реформы набирают скорость, эксперты банка полагают, что увеличение роли китайской валюты в мировом управлении резервами в ближайшие годы также будет проходить быстрее, чем многие ожидали.

«Китайский юань скоро будет готов занять свое место среди главных мировых валют, отличительной чертой которых является полная конвертируемость. Однако это не означает, что юань заменит доллар в качестве доминирующей резервной валюты. Вместо этого он поможет создать комплексную систему резервных валют, в которой и доллар США, и евро, и китайский юань - каждый будет играть отведенную ему роль», - отмечается в обзоре HSBC.

О том, что китайский юань когда-нибудь сможет потеснить доллар США в качестве мировой резервной валюты, в феврале текущего года говорил член правления Европейского центрального банка и глава ЦБ Люксембурга Ив МЕРШ.

«Становясь все более важной валютой для международных расчетов и платежей, юань сейчас делает первые шаги к статусу международной инвестиционной валюты, - отметил Ив Мерш. - Из-за масштабов экономики КНР и ее важного места в мировой торговле и, потенциально, в финансовой системе, юань в конечном счете сможет бросить вызов доллару США».