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У банкоматов оказался один удивительный недостаток
Устройства в определенный момент не учитывали выдачу денег
Китайский программист Цинь Цишень (Qin Qisheng) снял 7 миллионов юаней (около миллиона долларов) со счетов Huaxia Bank из-за уязвимости в банкоматах. Банк не замечал пропажи денег больше года, сообщили South China Morning Post и Daily Economic News.
Как выяснили СМИ, мужчина работал старшим программистом в отделе разработки банка, у которого украл деньги. Он нашёл уязвимость, которая заключалась в том, что Huaxia Bank не учитывал выдачу наличных через банкоматы около полуночи. Из-за ошибки в системе, банк фактически не снимал деньги со счетов клиентов при выдаче наличных в это время. Чтобы снимать деньги незаметно, Цишень внедрил в систему банка скрипты, подавлявшие предупреждения.
По данным журналистов, мужчина снимал деньги с ноября 2016 года, но в банке пропажу средств заметили только в январе 2018 года. За год и три месяца он успел провести 1358 снятий наличных величиной от 740 до 2965 долларов. Цишень переводил деньги на фиктивный счёт, который банк использовал для тестирования, а затем на свой собственный.
Когда банк узнал об уязвимости, то обратился в полицию. Однако потом мужчина вернул всю сумму и организация попросила полицейских закрыть дело. В банке согласились с версией Цишеня, что он занимался тестированием безопасности систем и сохранил деньги, чтобы вернуть их.
Однако китайский суд отказался прекращать дело и теперь мужчине грозит 10,5 лет в тюрьме после проигрыша в апелляционной инстанции. Обвинители не поверили, что у мужчины были благие намерения, так как он хранил деньги на личном счету и успел заработать на них, вложив в акции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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