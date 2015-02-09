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Россия и Турция ведут подготовку к переходу на расчеты в нацвалютах
09 Февраля 2015, 10:45 | В мире
Центробанки России и Турции ведут работу по подготовке к переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 8 февраля президент и исполнительный директор турецкого банка DenizBank Хакан Атеш.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ», турецкий банкир готов сделать всё от него зависящее, чтобы облегчить процесс перехода на расчеты в национальных валютах с партнерами из РФ.
«Такой переход вполне возможен. Но это решение должны принять наши центробанки. Работа в этом направлении ведется, однако пока, насколько я знаю, до прямых договоренностей дело не дошло. Но нужно, чтобы это случилось», — сказал господин Атеш.
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