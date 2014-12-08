Фондовые рынки вновь под влиянием цен на нефть и Украины

Прогноз на неделю: В фокусе – цены на нефть, макроданные, переговоры по Украине. Цены на нефть останутся под давлением – сейчас торгуются на уровне около $68 за барр. – после выхода слабых макроданных из Китая (торговый баланс) и Японии (ВВП) сегодня утром.

На этой неделе ожидается выход еще одного блока статистики из Китая (инфляция, промышленное производство, объемы реализации розничной торговли и инвестиции в основной капитал), а также данные из США и еврозоны. Украина вновь выходит на первый план: вчера Петр Порошенко созвал встречу контактной группы 9 декабря в Минске в трехстороннем формате (Украина-ОБСЕ-Россия) с участием представителей ДНР и ЛНР в целях обеспечения режима прекращения огня.

Американские индексы обновили максимумы, волатильность в Азии. Американские рынки акций обновили максимумы (DJIA +0.33%, S&P 500 +0.17%, NASDAQ +0.24%) на фоне сильных данных по рынку труда США. На азиатских рынках наблюдается повышенная волатильность (Hang Seng +0.95%, Shanghai +1.42%, Nikkei +0.04%) после резкого ухудшения данных торгового баланса Китая за ноябрь (экспорт +4.7% против 11.6% в октябре, импорт -6.7% против роста на 4.6% месяцем ранее) и выхода окончательной оценки ВВП Японии за 3К14, которая оказалась хуже ожиданий (-1.9% г/г против -1.6%) – статистика возобновила опасения по поводу состояния второй и третьей крупнейших экономик в мире. Фьючерсы на S&P снижаются (-0.05%), фьючерсы на Brent также торгуются ниже уровня предыдущего дня – $68.21 за барр.

Обзор прошедшей недели: Непростая неделя. Российский рынок акций на прошлой неделе демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ большую часть недели рос, в то время как РТС находился в «минусе». Поддержку ММВБ оказали внутренние игроки, покупавшие подешевевшие бумаги, и слабый рубль (позитивно для экспортеров). РТС оказался под давлением, поскольку инвесторы ушли в «тихие гавани» на фоне укрепления доллара к рублю. Рынки находились во власти волатильности в ценах на нефть Brent (падение после решения ОПЕК не сокращать добычу с последующим отскоком, поскольку рынок посчитал распродажу чрезмерной) и динамики курса рубля (слабость с последующими резкими, но краткосрочными отскоками на фоне интервенций ЦБ). Рынки в целом проигнорировали послание президента России Федеральному собранию (четверг), в котором Путин обозначил шаги по минимизации негативных последствий санкций и устранению структурной неэффективности, а также обошли вниманием заголовки о том, что в течение ближайших дней на Украине может установиться перемирие. Цены на нефть пошли вниз на фоне признаков ценовой войны (Саудовская Аравия предложила азиатским потребителям рекордные скидки к цене на нефть).

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-1.1% до $68.2 за барр.), рубль ослаб к доллару до 52.9, РТС (-6.7%), ММВБ-50 (-0.3%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.