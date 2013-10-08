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Новые 100-долларовые купюры поменяли цвет
С опозданием на 2,5 года ФРС США запускает в обращение новую 100-долларовую купюру.
Со вторника, 8 октября, ФРС США запускает в обращение новую 100-долларовую купюру. Дебют подзадержался — в ведомстве обещали выпустить новые 100 долларов еще 2,5 года назад. Теперь в Федрезерве заявляют, что все технические проблемы, наконец, устранены. Банкнота потеряла бывший когда-то традиционным зеленый цвет — теперь на купюре преобладают синий, серый и оранжевый цвета. В дополнение к традиционным степеням защиты новая купюра приобретет еще две важных особенности: голубую трехмерную полосу с рисунками, двигающимися в зависимости от угла наклона, и изображение чернильницы медного цвета с голографическим колокольчиком внутри. Оно также меняет цвет при наклоне. Новая стодолларовая купюра — заключительный этап целой кампании по перелицовке американской валюты, стартовавшей в 2003 году. Тогда мир увидел свежие 20 долларов.
По словам заместителя главы ФРС Майкла Ламберта, которого цитирует The New York Times, теперь определить подлинность 100-долларовой купюры любой человек сможет буквально за несколько секунд.
Нововведения повысили стоимость производства купюры с 11 до 14 центов.
Владельцам банкнот старого образца можно не беспокоиться: они останутся в обращении, их не надо будет обменивать на новые, отзывать их тоже никто не собирается. Все доллары США действительны к оплате при условии, что сохранено 60% банкноты, вне зависимости от года ее выпуска.
Отметим, по частоте подделывания стодолларовые купюры занимают второе место после двадцатидолларовых. По подсчетам ФРС, от половины до двух третей всех 100-долларовых купюр крутятся за пределами Штатов, пишет BFM.Ru.
Фото: newmoney.com
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