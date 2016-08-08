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Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

08 Августа 2016, 19:00 | В мире

Курс доллара США расчетами «завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже к 10:01 мск потерял 21,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,3325 руб. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", курс евро к этому времени опустился на 27 копеек до 72,41 руб., свидетельствуют данные биржи.

«За последние 2 недели курс доллар/рубль вырос до 67,30 после пробоя зоны сопротивления 64,75-65,00». «За последние три (торговых) дня нефть подорожала на 6,9%. В Азии нефть марки Brent торгуется по $44,39 (плюс 0,06%). Техническая картина по рублевым парам противоречивая. Попытка покупателей закрепиться выше 67 руб. провалилась», — говорится в обзоре эксперта.

В то же время, указывает он, инвесторы следят за тем, «сможет ли Brent закрепиться выше $45 к 11 августа или нет». «Если да, то тогда курс доллара вернется к отметке 64 рубля. Если нет, то падение продолжится, а вместе с ним ослабнет и российская валюта. Пока доллар/рубль не выйдет из коридора, про ослабление рубля можно забыть, чтобы там не говорили про дефицит бюджета», — полагает Антонов.

На его взгляд, «для нефти есть один негативный фактор, который может вернуть цену к отметке $41 и ударить по рублю». «Хедж-фонды продают фьючерсы на нефть три недели подряд. По данным COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, они продали 38 тыс. 489 контрактов. За три недели было продано 105 тыс. 86 контрактов или 105 млн баррелей. Последние три торговых дня, когда нефть подорожала на 7%, не вошли в отчет COT. Новый отчет выйдет 12 августа», — напоминает аналитик.

Он также указывает, что «обострилась ситуация на Юго-Востоке Украины», а «возобновление боевых действий вызовет ослабление рубля».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: евро  валюта  доллар  рубль 



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