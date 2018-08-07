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Владельцы биткоинов подсчитывают убытки

07 Августа 2018, 17:29 | В мире

За неделю они потеряли больше тысячи долларов с единицы криптовалюты

Криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется ниже $7 тыс., продолжает постепенно терять в цене. Еще 31 июля биткоин торговался выше $8 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск биткоин дешевел на 1,67% - до $6,974 тыс. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 1,71%, достигая $6,952 тыс.

В минусе торгуются и другие криптовалюты: Ethereum дешевеет на 1,13% - до $406,82, Ripple - на 4,81%, до $0,4095, Bitcoin Cash - на 2,02%, до $693,63.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $251,86 млрд. На долю биткоина приходится примерно 47,6% всего рынка криптовалют.

В последний раз курс биткоина опускался ниже $7 тыс. 17 июля. Ниже отметки в $6 тыс. биткоин торговался в конце июня.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: биткоин  курс  криптовалюта  торги  биржа  доллар 



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