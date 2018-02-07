Биткоину и другим криптовалютам пришел конец

Майнеры еще могут немного заработать – на распродаже «ферм»

Те, кто называл криптовалюты «мыльным пузырем», могут оказаться правы: рынок продолжает неукоснительно сжиматься, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Утром 5 февраля курс биткоина еще превышал $8000, к вечеру он просел до $6600. 6 февраля в 10:00 по московскому времени, по данным ресурса Coinmarketcap, его цена упала до $6094.

Падение стоимости главной криптовалюты на $2000 за сутки существенное, однако это лишь продолжение тренда, начавшегося в середине декабря, после того как курс биткоина достиг своего пика в $20 000. В пятницу, 2 февраля, биткоин установил антирекорд, просев ниже $8 000 впервые с начала декабря 2017 года, а затем вернулся к более высоким показателям, зафиксировав на выходные цену в районе $9000.

Справедливости ради надо отметить, что рушится не только биткоин, но и вся криптовалютная экономика: цена Ethereum упала за неделю на треть — с $916 до $600, а стоимость Bitcoin Cash снизилась более чем на 20% — с $1161 до $800. И такая тенденция, по статистике Coinmarketcap, наблюдается у 99 монет из первых 100. Парадоксально выглядит на этом фоне лишь неизвестная криптовалюта XPlay, находящаяся на 82 месте по объему капитализации, которая за январь выросла с $80 млн до $150 млн. За последние сутки стоимость монеты XPlay с $0,08 выросла до $0,15.

Криптовалютный рынок сильно страдает от новостей, которые приходят из глобальной политики и бизнеса: если на прошлой неделе на падение биткоина повлияла рекламная политика Facebook, запретившего рекламу криптовалют и ICO, а также резко негативная оценка биткоина Минфином Индии, то теперь свои коррективы внес Китай, заявивший о блокировке веб-сайтов, связанных с торговлей криптовалютами. Информация об этом появилась на сайте South China Morning Post.

Китайские власти активизировали меры по выполнению ранее установленного запрета на проведение ICO и использование для этого любых иностранных платформ, что говорит о полном закрытии локального рынка. Учитывая, что именно через Китай проходило более 20% всех криптовалютных инвестиций, падение курса всех цифровых активов стало прямой реакцией на введение этих запретов. Выход большого количества игроков криптовалютных бирж с торгов, а также вывод сбережений из цифровых сбережений в фиатные деньги опустошает рынок, капитализация которого менее чем за неделю снизилась с $467 млрд до $286 млрд.

Стоит отметить, что рушится не только капитализация криптовалюты, но и рынок ценных бумаг. По данным Forbes, десять богатейших американцев обеднели в понедельник сразу на $20,3 млрд на фоне рекордного в истории падения Dow Jones и других основных фондовых индексов США. Так богатейший человек в мире, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос, потерял за последние сутки $3,3 млрд, основатель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — $5,1 млрд, а основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг — $3,6 млрд.