Цены на нефть выросли после слухов о взрыве на нефтепроводе в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть сегодня выросли на фоне данных о том, что рост запасов в США оказался меньшим, чем предсказывали аналитики, а также распространившихся на рынке неподтвержденных сообщениях о взрыве на трубопроводе в Саудовской Аравии.

К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) уменьшилась на 0,43 доллара до 83,25 доллара за баррель.

В течение сессии цена нефти Brent опускалась ниже 82 долларов за баррель, что является самым низким показателем с 2010 года. После появления слухов об акте саботажа на трубопроводе в Саудовской Аравии стоимость барреля Brent поднялась выше 84 долларов, но затем опустилась после официальных опровержений слухов.

На Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, стоимость барреля техасской светлой нефти (WTI) выросла на 0,78 доллара, достигнув на промежуточной отметке сессии уровня в 77,97 доллара.

Министерство энергетики США объявило о том, что на минувшей неделе запасы нефти в стране увеличились на 460 тыс. баррелей, что оказалось ниже прогноза в 2,35 млн баррелей, который давали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

В первый раз за последние 1,5 месяца американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили коэффициент загрузки мощностей после завершения осеннего сезона профилактики оборудования, что должно привести к росту спроса и поддержать цену на нефть.

"Саудовский слух, несомненно, вызвал встряску, потому что мы живем в мире, полном угроз для поставок нефти. Однако потом мы успокоились и оценили ситуацию в более широкой перспективе, с точки зрения того, что означали данные о состоянии запасов", - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Мы будем наблюдать, как загрузка оборудования будет нарастать, по мере того, как заканчивается сезон технического обслуживания. Это увеличит спрос на нефть", - полагает Чип Ходж, фондовый менеджер американской инвестиционной компании John Hankock.

ZRPRESS.RU, Владивосток.