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Российский фондовый рынок может открыться с падения котировок

06 Июля 2015, 13:36 | В мире

Торги на Токийской фондовой бирже открылись в минусе на фоне результатов референдума в Греции и роста иены. Как рассказал газете «Золотой Рог» эксперт, российский фондовый рынок также может открыться сегодня с падения котировок.

«События в Греции не окажут сильного влияния на российский фондовый рынок. При этом вполне ожидаемо, что рынок откроется с небольшим падением», - считает независимый эксперт по финансовым рынкам Роман ЭЙДИС.

По его словам, сильнее данное событие отразится на валютных рынках. Данная тенденция стала прослеживаться сразу после подведения итогов греческого референдума. Напомним, курс евро упал по отношению к доллару 1,1% на фоне предварительных итогов референдума в Греции. По данным торгов, на 22.10 мск евро стоил $1.0987.

«В среднесрочной перспективе сохранится тенденция снижения евро по отношению к доллару», - уверен Эйдис.

При этом падение азиатских рынков он не связывает исключительно с греческим вопросом. На его взгляд, тут скорее повлияла негативная информация по Китаю.

Напомним, индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также опустился на 1,31% до 1630,40 пункта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: греция  доллар  евро  эксперт  референдум  иена  фондовый рынок 



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Комментарии

  • 36214:31, 06.07.2015#

    Как и Кипрский кризис, Греческий нам вообще пофиг.

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