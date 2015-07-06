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Евро упал к доллару на фоне результатов греческого референдума
06 Июля 2015, 12:26 | В мире
Курс евро упал по отношению к доллару 1,12% на фоне итогов референдума в Греции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным торгов, на 22.22 мск евро стоил $1.0989.
Референдум по вопросу предложений кредиторов состоялся в Греции в воскресенье, 5 июля. По окончательным данным, 61,31% избирателей поддержали позицию действующего правительства Греции, отказавшись принять предложения Международного валютного фонда, Евросоюза и ЕЦБ.
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Теги: доллар греция евро референдум афины
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