Евро упал к доллару на фоне результатов греческого референдума

Курс евро упал по отношению к доллару 1,12% на фоне итогов референдума в Греции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным торгов, на 22.22 мск евро стоил $1.0989.

Референдум по вопросу предложений кредиторов состоялся в Греции в воскресенье, 5 июля. По окончательным данным, 61,31% избирателей поддержали позицию действующего правительства Греции, отказавшись принять предложения Международного валютного фонда, Евросоюза и ЕЦБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.