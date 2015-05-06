Российские капиталы в панике бегут из Великобритании

Судьба одной из основных мировых валют может оказаться под угрозой. В сложной ситуации на этот раз оказался британский фунт, курс которого может рухнуть из-за беспрецедентного оттока денег из Соединенного Королевства, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».

Самое же интересное заключается в том, что, по мнению ряда экспертов, основной причиной происходящего могут оказаться россияне, на протяжении не одного десятилетия, закачивавшие свои капиталы в британские банки и активы.

Как сообщает The Times, за последние 15 месяцев инвесторы вывели из Великобритании $356 млрд. Причиной тому, по мнению журналиста Филипа Олдрика, является обеспокоенность инвесторов внутриполитической атмосферой, а также тот факт, что "российские деньги выводятся за границу после введения санкций, связанных с Украиной".

Столь массированный отток средств уже начинает представлять собой угрозу устойчивости фунта стерлингов, являющегося одной из основных мировых резервных валют.

"Деньги определенно уходят из фунта стерлингов... То ли британские инвесторы хотят вложиться в зарубежные активы, то ли зарубежные инвесторы хотят уйти из Британии", - полагает, главный управляющий фирмы CrossBorder Capital Майк Хауэлл, на чьей информации которой основаны данные выводы.

Несмотря на то, что данные CrossBorder не содержат информации о том, куда и откуда переводятся деньги, фиксируется лишь их чистый приток или отток. Однако, по мнению экспертов фирмы, существуют три главных фактора: "Россия и Украина, опасения, порожденные шотландским референдумом, и текущая неопределенность по поводу выборов".

По мнению Саймона Пека из Royal Bank of Scotland, "относительно низкие результаты гарантированных ценных бумаг" объясняются вероятностью того, что на выборах победят лейбористы, а государственные заимствования увеличатся на 20 млрд фунтов в год по сравнению с их суммой при правительстве тори.

"Как считается, российские деньги начали покидать Британию в прошлом году, после того, как украинский кризис повлек за собой санкции. К декабрю ситуация ухудшилась, когда президент Путин велел олигархам возвратить средства в Россию", - утверждает The Times.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.