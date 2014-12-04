Стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до $69,69

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до $69,69, свидетельствуют данные бирж. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI подешевели до $66,87 за баррель.

Ранее в среду, 3 декабря, нефть марки Brent торговалась выше $71.

ZRPRESS.RU, Владивосток.