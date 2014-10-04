В SWIFT выступили категорически против исключения России из системы

Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT, несмотря на давление Европарламента и политиков США, решительно выступает против отключения России от системы. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что политики в Вашингтоне, оказывающие давление на SWIFT, считают исключение России из системы межбанковских телекоммуникаций привлекательным и действенным шагом. Однако в SWIFT это решение называют опасной прихотью и ангажированностью. Там опасаются, что такой шаг спровоцирует другие страны создать конкурирующие системы, чтобы защитить себя от подобных угроз. В SWIFT уверены, что появление нескольких аналогов сделает систему трансграничных платежей менее эффективной.

В SWIFT также отмечают, что исключение России не только нанесет ей значительный ущерб, но и будет иметь серьезные последствия для всей мировой финансовой системы

Издание отмечает, что недавно было зафиксировано рекордное ежедневное количество банковских транзакций - около 26 миллионов, что свидетельствует о росте международной торговли. На этом фоне требования о прекращении работы с российскими банками руководители SWIFT считают опасными для положительной динамики. Борьба вокруг SWIFT должна стать напоминанием о том, что путь глобализации не всегда идет в одном направлении, подчеркивает издание.

На следующей неделе руководство SWIFT собирается выступить со специальным заявлением и выразить «сожаление в связи с оказываемым давлением». В компании подчеркивают, что поскольку они являются инструментом с глобальными системными составляющими, то не уполномочены принимать решения по санкциям.

Угрозы отключения российских банков от SWIFT звучат уже несколько недель. 18 сентября Европарламент призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность исключения России из этой системы. В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомства подготовили законопроект о создании российского аналога системы SWIFT.

ДОСЬЕ ZRPRESS:

SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, обеспечивает передачу 1,8 миллиарда сообщений в год, за день через сеть проходят платежные поручения более чем на 6 триллионов долларов, в ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В России их объединяет ассоциация «Россвифт».

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.