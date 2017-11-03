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Блокчейн-поисковик затмит Гугл, Фейсбук и Амазон

03 Ноября 2017, 18:12 | В мире

Стартап BitClave уже привлек $ 16 млн инвестиций, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на gigamir.net

Стартап BitClave, разрабатывающий децентрализованную поисковую экосистему BitClave Active Search Ecosystem (BASE), успешно завершил этап пресейла своих токенов, собрав более $16 млн. Официальный старт продажи токенов, в результате которой BitClave планирует привлечь $50 млн, запланирован на 8 ноября 2017 года.

BitClave — IT-компания, расположенная в Кремниевой долине и возглавляемая Александром БЕССОНОВЫМ, бывшим директором по безопасности LG Electronics. Разрабатываемая на блокчейне поисковая платформа BASE соединяет напрямую рекламодателей и интернет-пользователей, исключая посредников в лице таких сервисов, как Google, Facebook, Amazon и других крупных игроков рекламного рынка.

Пользователи BASE смогут полностью контролировать доступ к своим персональным данным и выборочно делиться информацией о себе и своих поисковых запросах с брендами. В свою очередь компании будут платить пользователю напрямую за предоставленную информацию и возможность показать ему рекламное предложение, соответствующее его поисковому запросу.

Сервис разработан на базе Ethereum (криптобиржи, созданной канадским программистом русского происхождения), в частности взаимодействие пользователей с компаниями реализовано посредством смарт-контрактов — именно с помощью этих блокчейн-инструментов клиенты смогут безопасно хранить свои данные и определять, какую информацию раскрывать компаниям.

Вся деятельность в экосистеме будет вестись с использованием токенов активности потребителей (Consumer Activity Token, CAT), которые будут находиться в управлении компаний и пользователей для обмена информацией, услугами и онлайн-товарами. Максимальное количество токенов в системе — 2 млрд, для покупки будет доступен 1 млрд токенов.

«Мы очень благодарны нашему сообществу и всем участникам пресейла за проявленную поддержку. Цель нашей команды остаётся прежней: провести успешный краудсейл и воплотить видение нашего проекта — изменить модель интернет-поиска, поставив во главу угла контроль пользователей над своими личными данными и конфиденциальность этих данных», — сказал Александр Бессонов, сооснователь и генеральный директор BitClave.

О BitClave

BitClave — блокчейн-проект, разрабатывающий децентрализованную поисковую систему BitClave Active Search Ecosystem (BASE), которая соединяет пользователей и компании напрямую, без посредников. Проект был основан в 2016 году и базируется в Кремниевой долине, США. Команда состоит из более 20 разработчиков.

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Теги: криптобиржи  блокчейн  криптовалюта  ethereum 



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