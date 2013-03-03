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Брокеры предлагают начинающим трейдерам пробовать свои силы

03 Марта 2013, 22:26 | В мире

Многие брокеры предлагают начинающим трейдерам пробовать свои силы на мини- и микро-счетах, благодаря которым можно торговать с мизерным вложением средств. И среди множества таких предложений стоит выделить микро-счета от компании RoboForex, которая поистине обошла всех своих конкурентов в этом направлении. Не зря именно RoboForex стал лучшим брокером мира для автоматизированной торговли по итогам 2012 года в рейтинге брокеров форекс Академии Masterforex-V.

А теперь компания создала идентичные условия, как для профессиональных, так и  для своих мини-счетов. Более того брокер представил новые Pro микро-счета, с помощью которых можно работать на минимальных центовых депозитах, но на таких же условиях как и в системе ECN. Поскольку компания RoboForex осознает, что новички также хотят с первых шагов чувствовать себя настоящими профессионалами рынка форекс.

Об особенности центовых счетов RoboForex рассказал ведущий канадский эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский в интервью «Биржевому Лидеру». Как рассказал эксперт, RoboForex предоставил уникальный шанс для начинающих трейдеров: торговлю на микро-счетах в условиях высоколиквидных рынков.Так брокер внедрил новый тип счета Fix-Cent, расчётная единица на котором - цент. Таким образом, депозит в 1000 центов равен $10 или €10. Для этого типа предназначены фиксированные спреды, 4 знака после запятой и исполнение операций в режиме Instant Execution.

Отличительная особенность типа счёта – Pro-Cent -  это возможность торговать в условиях межбанковского рынка. Брокер, в данном случае, выступает контрагентом, но исполнение ордеров происходит как при передаче торговых приказов в режиме Market Execution прайм-брокеру. Все это возможно благодаря технологии Bridge. В свою очередь,  Pro-Cent первый на рынке форекс дает возможность новичкам полностью ощутить рынок, на котором работают профессионалы без особых вложений. На этом счете плавающие спреды, 5 знаков после запятой и исполнение ордеров в режиме Market Execution.

Также следует добавить, что представленные микро-счёта доступны на популярных торговых платформах MateTrader4 и MateTrader5.

Как отметил Евгений Ольховский,  всю подробную информацию о типах микро-счетов, о ECN-счетах можно узнать на официальном сайте RoboForex. Кстати, RoboForex смог усовершенствовать торговые условия на счетах ECN и существенно снизить спреды до самого низкого уровня среди других брокеров. Так что спешите воспользоваться всеми преимуществами работы с компанией RoboForex.

Автор:
Теги: Андрей Гойлов  уникальные форекс-счета  roboforex  ecn-технология 



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