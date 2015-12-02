Юань признали валютой

Для Китая включение юаня в СДР вопрос не экономический, а политический, и важен в качестве признания китайской стороны не только в виде равноправного партнера, но и в качестве финансового лидера, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на мировые информагентства.

СДР (специальные права заимствования) – это инструмент МВФ, который был создан 188 странами в 1969 году для улучшения качества глобального сотрудничества в валютной сфере в рамках фиксированных обменных курсов Бреттон-Вудской системы.

Впрочем, несмотря на то, что решение уже подтверждено, структуры МВФ заявили, что включение юаня в корзину СДР произойдет только 1 октября 2016 года.

На сегодня корзина СДР состоит на 42 процента из средневзвешенного курса доллара США, на 37 процентов – из евро, на 11 процентов из британского фунта и на 9 процентов из японской иены.

Этот финансовый инструмент не работает за пределами МВФ, но в то же время фонд использует его для экстренных кредитов помощи конкретным странам. Также примерно 3 процента мировых центробанков держат свои национальные резервы в СДР и на сентябрь 2015 года сумма таких вложений составляла 201,4 млрд СДР, что эквивалентно 280 млрд долларов.

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев отмечает, что задержка с включением в корзину СДР не повлияет на перспективы юаня.

«Уже была на этот счет, к примеру, соответствующая реакция Банка России, так что, МВФ в любом случае включит юань», — отмечает Санакоев.

По мнению Санакоева, определение предполагаемого объема юаня в новой корзине СДР – это вопрос времени.

«Это может быть в перспективе и больше десяти процентов, ведь китайская экономика значительно сильнее на сегодня, чем британская или японская, но для начала этот объем будет, наверное, сравнительно незначительным», — резюмирует Санакоев.

Также этот факт может повысить привлекательность юаня в качестве резервной валюты – в контексте России здесь вопрос вообще может идти о десятках миллиардах долларов.

Примечательно, что по изначальным данным того же МВФ юань должен был получить долю в 14-16 процентов в корзине СДР, но затем, если верить агентству Reutets, в фонде серьезно пересмотрели эти цифры и отвели юаню долю только в 11 процентов. Впрочем, и этот показатель, судя по всему, будет достигнут не сразу, а постепенно.

Отметим, что больше всех в итоге пострадает евро, а доли доллара и других валют останутся практически неизменными, несмотря на то, что юань займет третье место в корзине СДР.

Аналитики Globalresearch полагают, что в результате вхождения китайской национальной валюты в корзину СДР Китаю придет изменить подход к регулированию юаня и ослабить жесткий контроль за его курсом, а также открыть еще больше свои национальные финансовые рынки.

По мнению американского издания The Wall Street Journal, хотя само включение юаня в корзину СДР будет иметь символический характер, этот факт даст возможность МВФ открыто критиковать экономическую политику Китая. В обмен Китай получит небольшое увеличение спроса на юань, который, все равно, скорее всего, в ближайшие годы не превысит 30 млрд долларов. Поэтому для Китая включение юаня в СДР вопрос не экономический, а политический, и важен в качестве признания китайской стороны не только в виде равноправного партнера, но и в качестве финансового лидера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.