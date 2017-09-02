Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту

Шесть крупнейших банков мира вошли в проект по разработке криптовалюты, с помощью которой они собираются проводить финансовые операции с 2018 года. Это Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».

Проект начал банк UBS, позднее к нему присоединились Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon. Теперь число его участников увеличилось до 10. Директор по финансово-технологическим инновациям в UBS Хайдер ДЖЕФФРИ сообщил, что переговоры по поводу криптовалюты уже идут с регуляторами.

Он также отметил, что технология будет внедряться в практику постепенно. Первым шагом, который может быть реализован в конце 2018 года, скорее всего, станет проведение платежей в разных валютах между банками.

Например, если одна финансовая организация должна другой $100 млн, а та ей — 50 миллионов фунтов стерлингов, то они смогут провести расчеты почти мгновенно благодаря технологии блокчейн.

28 августа замглавы Минфина России Алексей МОИСЕЕВ заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив. При этом частным лицам могут запретить покупать криптовалюты. Предполагается, что операции с ними смогут проводить только квалифицированные инвесторы через Московскую биржу