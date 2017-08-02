Новая криптовалюта bitcoin cash стала третьей по уровню капитализации

Российские пользователи криптовалютной биржи BTC-e привлекут юристов для возврата арестованных средств, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК и информационное агентство RNS.

Менее чем за сутки с момента выпуска капитализация bitcoin cash превысила $7 млрд. Такой результат соответствует третьему месту по объему торгов среди всех криптовалют мира. Цена «традиционного» биткоина пока не изменилась. Запуск новой версии криптовалюты возник не на пустом месте. 25 июля сотрудники ФБР изъяли сетевое оборудование компании из дата-центра, что привело к приостановке работы площадки. Позднее — 28 июля — был изъят домен организации. На данный момент часть технических средств BTC-е все еще арестована ФБР.

Криптовалютная биржа BTC-e, являющаяся одной из самых крупных бирж по купле и продаже криптовалют, стала недоступна для пользователей 25 июля. Как сообщало агентство Reuters, в тот же день в Греции на основании ордера из США был арестован гражданин РФ Александр ВИННИК. Его подозревают в отмывании $4 млрд через биткоины. Минюст США связывает его деятельность с криптовалютной биржей BTC-e.

В итоге криптовалюта bitcoin cash, появившаяся менее суток назад, вышла на третье место по уровню капитализации. На 11:50 среды, 2 августа, этот показатель составлял $7,732 млрд. Цена монеты bitcoin cash составила $469,16.

Первое месте по капитализации сохраняет «традиционный» биткоин — $44,6 млрд, второе место у ethereum — $21 млрд. Занимавшая до недавнего времени третье место ripple переместилась на четвертую позицию с капитализацией $6,7. Стоимость биткоина при этом составляет $2,7 тыс., что почти на 5% меньше, чем сутки назад.

Bitcoin cash был выделен из биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, во вторник, 1 августа. Это произошло из-за того, что часть майнеров (тех, кто предоставляет свои вычислительные ресурсы для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакций) и владельцев биткоинов не стали устанавливать программное обеспечение для перехода на новый протокол SegWit2x.

В то же время российские пользователи биржи BTC-e намерены привлечь юристов, чтобы вернуть средства, арестованные ФБР в ходе расследования дела по отмыванию $4 млрд. Обращение размещено в Telegram-канале блокчейн-сообщества России IBCG.

«Бороться будем следующим образом: создадим тендер для юристов, для юридических компаний мировых, которые будут защищать наши интересы и будут заниматься возвратом этих средств», — сообщил представитель инициативной группы MaRSe Азамат ФАТТАХОВ. С этой целью будет создан смарт-контракт за счет средств пользователей, потерявших средства. Предполагается, что первая встреча инициативной группы для защиты лиц, пострадавших от закрытия ВТС-е, состоится 4 августа в Москве. Ранее биржа криптовалют BTC-e также разъяснила пользователям, что намерена вернуть средства всем участникам торгов.

Большинство представителей западного бизнеса договорились о поддержке основной ветки биткоина. По словам одного из основателей проекта Cindicator Юрия ЛОБЫНЦЕВА, у некоторых групп майнеров оборудование для майнинга могло быть не готово к обновлению, поэтому им было невыгодно поддержать этот процесс. В частности, это было справедливо для владельцев большого количества оборудования из Китая. Одним из основных критиков обновления биткоина и сторонников перехода на bitcoin cash был основатель майнингового пула bitcoin.com Роджер Вер. По его мнению, новая версия протокола биткоина делала транзакции «несправедливо дешевыми». Однако генеральный партнер Bits.Capital Степан ГЕРШУНИ считает, что основным аргументом для Вера была все-таки возможность получения большего контроля над bitcoin cash, чем над основной ветвью биткоина. При этом не все биржи начали торги новой криптовалютой — из 20 крупнейших такого рода площадок торги с bitcoin cash проводят только пять.