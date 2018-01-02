Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году

Тысячи приморцев, инвестировавших в популярную «игрушку», теряют свои деньги

Впервые с 2015 года самая популярная криптовалюта начала новый год со снижения стоимости. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Bloomberg на основе данных coinmarketcap, который ведет ежедневный подсчет стоимости криптовалют, сравнил стоимость биткоина в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Как выяснилось, падение биткоина 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды — в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее — был зафиксирован рост 3,58%.

Как замечает Bloomberg, на нью-йоркской бирже NYSE биткоин также теряет в цене, к 23:55 по московскому времени он торговался на уровне $13,44 тыс., падение к пятнице составило 6,1%. По данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткоин давали $14,156 тыс.

В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg. С первого дня 2017 года к последнему биткоин вырос на 1,3 тысячи процента.

По данным на 1:23 мск, за один биткоин дают $13,631 тыс. падение составляет 1,65%. Крупный провал биткоина произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в Приморье число «поклонников» криптовалют по разным оценкам достигает от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Для некоторых это всего лишь один из инструментов по сохранению и приращению капиталов, а для других, увы, это занятие стало чуть ли не психической зависимостью. Известны случаи, когда жители Владивостока устраивали в своих квартирах «криптофермы», заставленные компьютерами, а сами переселялись в другое жилье. Кроме того газета "Золотой Рог" писала о том, что биткоин в точности повторяет судьбу тюльпановой "пирамиды" 17 века.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.