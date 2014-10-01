Азиатские фондовые рынки в "минусе" из-за протестов в Гонконге

Азиатские рынки также торгуются в «минусе» (Hang Seng -1.20%, Shanghai -0.10%, Nikkei -1.20%) под давлением новостей из Китая (итоговый индекс PMI от HSBC оказался хуже ожиданий) и Японии (индекс промпроизводства ниже прогнозов), а политическая напряженность в Гонконге усиливает негатив. Фьючерсы на S&P торгуются без изменений, фьючерсы на Brent повышаются с открытия – $97.32 за баррель.

Как сообщают аналитики ФГ БКС, по итогам вчерашнего дня: цены на нефть Brent (+0.21% до $95.4 за барр.), рубль ослаб к доллару до 39.45, ММВБ-50 (-1.81%), РТС (-2.59%).

Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0.25%, S&P 500 -0.25%, NASDAQ -0.14%) на фоне политических и экономических проблем в Азии.



Российский рынок акций завершил вчерашний день очередным снижением на фоне высокой волатильности. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии важных событий (решение ЕС о прогрессе в реализации соглашения о прекращении огня на Украине, второй раунд трехсторонних переговоров по газу в четверг или пятницу). Негативными факторами также стали признаки замедления экономического роста в Китае, снижение цен на нефть и ослабление рубля.



Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.