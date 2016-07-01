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Белоруссия провела деноминацию национальной валюты
Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, жители республики смогут обменять старые денежные знаки до 31 декабря 2016 года. Ограничения на сумму обмена не установлены. В Белоруссии уже с апреля магазины указывают стоимость товаров в "старом" и "новом" вариантах, чтобы население могло постепенно привыкнуть к расчетам в деноминированных рублях.
На банковских счетах у жителей Белоруссии также произошли изменения. Начиная с первого июля "новые" деньги появились в банковских вкладах автоматически.
В Нацбанке обращают внимание, что, в целом, переход на новые деньги не будет одномоментным. Предусмотрен соответствующий переходный период.
Помимо номинала денежные знаки Белоруссии поменяли и дизайн. В основу их нового "лица" легли достопримечательности Беларуси. Каждая банкнота посвящена одной из областей республики и ее столицы, Минску. Все объекты, изображенные на банкнотах, входят в список культурного наследия Белоруссии.
Сообщается, что на новых белорусских деньгах временно будет присутствовать орфографическая ошибка. Так, на новой банкноте номиналом 50 рублей размещена надпись "пяцьдзесят" (с белорусского - "пятьдесят"), которая не соответствует действующим в настоящее время правилам белорусской орфографии (изменения в правила приняты летом 2008 года - ред.). Это слово должно писаться через букву "я" во втором слоге - "пяцьдзясят". Отмечается, что при осуществлении Нацбанком последующих заказов на изготовление новых банкнот указанное несоответствие будет устранено.
Власти Белоруссии заверяют, что подделать "новые" деньги трудно - банкноты имеют шесть видимых степеней защиты и массу невидимых.
Лукашенко пообещал "оторвать головы" тем, кто воспользуется деноминацией белорусского рубля для повышения цен. "Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую. Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом", - заявил белорусский лидер незадолго до деноминации.
Глава государства также отметил, что не опасается инфляции в связи с деноминацией. По данным Белстата, инфляция в стране в период с января по май составила семь процентов, годовая запланирована на уровне 12 процентов.
Досье "ЗР"
За историю независимой Белоруссии это уже третья деноминация. Прошлая состоялась в 2000 году, когда из банкнот убрали три нуля. Первая деноминация произошла в 1994 году.
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