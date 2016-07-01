Белоруссия провела деноминацию национальной валюты

Белоруссия первого июля провела деноминацию национальной валюты - рубля. В обращение выпущены новые банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ", это самая крупная в истории страны деноминация, в результате которой на новых белорусских банкнотах исчезли сразу четыре нуля.

Согласно указу президента Белоруссии Александра Лукашенко, жители республики смогут обменять старые денежные знаки до 31 декабря 2016 года. Ограничения на сумму обмена не установлены. В Белоруссии уже с апреля магазины указывают стоимость товаров в "старом" и "новом" вариантах, чтобы население могло постепенно привыкнуть к расчетам в деноминированных рублях.

На банковских счетах у жителей Белоруссии также произошли изменения. Начиная с первого июля "новые" деньги появились в банковских вкладах автоматически.

В Нацбанке обращают внимание, что, в целом, переход на новые деньги не будет одномоментным. Предусмотрен соответствующий переходный период.

Помимо номинала денежные знаки Белоруссии поменяли и дизайн. В основу их нового "лица" легли достопримечательности Беларуси. Каждая банкнота посвящена одной из областей республики и ее столицы, Минску. Все объекты, изображенные на банкнотах, входят в список культурного наследия Белоруссии.

Сообщается, что на новых белорусских деньгах временно будет присутствовать орфографическая ошибка. Так, на новой банкноте номиналом 50 рублей размещена надпись "пяцьдзесят" (с белорусского - "пятьдесят"), которая не соответствует действующим в настоящее время правилам белорусской орфографии (изменения в правила приняты летом 2008 года - ред.). Это слово должно писаться через букву "я" во втором слоге - "пяцьдзясят". Отмечается, что при осуществлении Нацбанком последующих заказов на изготовление новых банкнот указанное несоответствие будет устранено.

Власти Белоруссии заверяют, что подделать "новые" деньги трудно - банкноты имеют шесть видимых степеней защиты и массу невидимых.

Лукашенко пообещал "оторвать головы" тем, кто воспользуется деноминацией белорусского рубля для повышения цен. "Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую. Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом", - заявил белорусский лидер незадолго до деноминации.

Глава государства также отметил, что не опасается инфляции в связи с деноминацией. По данным Белстата, инфляция в стране в период с января по май составила семь процентов, годовая запланирована на уровне 12 процентов.

Досье "ЗР"

За историю независимой Белоруссии это уже третья деноминация. Прошлая состоялась в 2000 году, когда из банкнот убрали три нуля. Первая деноминация произошла в 1994 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.