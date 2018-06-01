Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юани потекли в Россию
Большая партия наличных юаней была впервые перевезена из Китая в Россию вполне легально, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".
В целях ускорения всеобъемлющей реформы финансовой системы вдоль границы Китая и России и содействия регионализации и интернационализации юаня в г. Дунин состоялась церемония открытия трансграничной перевозки наличных денег из банка провинции Хэйлунцзян.
Longjiang Bank Co., Лимитед, сотрудничающий с кредитными структурами Муданьцзяна и Дуннина, успешно направил 15 млн наличных юаней в Россию. Трансграничный перевод юаня наличными является не только важным шагом в продвижении финансовых инноваций, но и ответом на национальную политику интернационализации юаня, что подчеркивает геополитическое значение данного шага в контексте проекта "Один пояс-один путь", является важным способом расширения рынка юаня на север. Этот перевод будет способствовать улучшению сотрудничества между китайскими и российскими банками и движению юаня через границу.
"Хейлунцзянские экономические новости".
Текст адаптировали Ли Ижань.
Новости тематики
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Банковские карты скоро станут не нужны
- Отец биткоина раскрыл себя
- Китайцы признали российскую платежную карту "Мир"
- Новый вирус входит в личные кабинеты клиентов банков "без стука"
- Деньги скоро будут разбрасывать с вертолетов
- Юань готов свергнуть доллар с пьедестала
- Юань признали валютой
Новости раздела
- Юани потекли в Россию
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту
- Австралийская экономика тоже страдает от "войн"
- Мощное падение курса доллара
- Биткоину и другим криптовалютам пришел конец
- Facebook запретила рекламу криптовалют и бинарных опционов
- Эксперты не рекомендуют инвестировать в криптовалюту
- Биткоин, похоже, летит в пропасть
- Биткоин продолжил стремительное падение и в новом году
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век
- В свой юбилей Хабаровск будет петь и плясать
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- Во Владивостоке на Русском острове возведут новый "город"