Юани потекли в Россию

Большая партия наличных юаней была впервые перевезена из Китая в Россию вполне легально, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

В целях ускорения всеобъемлющей реформы финансовой системы вдоль границы Китая и России и содействия регионализации и интернационализации юаня в г. Дунин состоялась церемония открытия трансграничной перевозки наличных денег из банка провинции Хэйлунцзян.

Longjiang Bank Co., Лимитед, сотрудничающий с кредитными структурами Муданьцзяна и Дуннина, успешно направил 15 млн наличных юаней в Россию. Трансграничный перевод юаня наличными является не только важным шагом в продвижении финансовых инноваций, но и ответом на национальную политику интернационализации юаня, что подчеркивает геополитическое значение данного шага в контексте проекта "Один пояс-один путь", является важным способом расширения рынка юаня на север. Этот перевод будет способствовать улучшению сотрудничества между китайскими и российскими банками и движению юаня через границу.

"Хейлунцзянские экономические новости".

Текст адаптировали Ли Ижань.